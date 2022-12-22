У США схвалили препарат Roche для госпіталізованих з COVID-19

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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22 грудня 2022

У США схвалили протизапальний препарат Actemra для лікування COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. 

Про це повідомили на сайті швейцарської фармацевтичної компанії-виробника ліків Hoffmann-La Roche.  

Actemra – це моноклональне антитіло, спрямоване на зменшення запалення. Ще у 2010 році препарат схвалили для лікування ревматоїдного артриту. Його вводять внутрішньовенно. 

У компанії наголошують, що це перше моноклональне антитіло для лікування коронавірусу, схвалене Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

 Фото: Marlon_Trottmann/Depositphotos

Actemra рекомендували вводити дорослим пацієнтам у разі госпіталізації з COVID-19. Зокрема, препарат призначається у разі тяжкого перебігу хвороби, коли пацієнт:

  • отримує системні кортикостероїди та потребує додаткового кисню – неінвазивної або інвазивної механічної вентиляції легень;
  • отримує або потребує екстракорпоральної мембранної оксигенації (методика підтримки діяльності серця та легень, функції яких були порушені тривалий час).

Препарат Actemra рекомендують використовувати для одноразової 60-хвилинної внутрішньовенної інфузії.

Дослідження на придатність цього препарату для лікування тяжкого перебігу COVID-19 проводилися 4 рази. У них взяли участь 5,5 тисяч госпіталізованих пацієнтів.

"Загалом результати цих чотирьох досліджень показали, що Actemra може покращити результати у пацієнтів, які отримують кортикостероїди та потребують додаткового кисню або підтримки дихання.

У дослідженнях щодо COVID-19 нових попереджень і запобіжних заходів, пов’язаних із Actemra, виявлено не було", – стверджують у Roche.

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Водночас у компанії повідомили, що FDA не затвердило використання препарату для лікування госпіталізованих дітей віком від 2 до 18 років.

У Roche також зазначили, що Actemra був схвалений для пацієнтів, госпіталізованих із важкою формою COVID-19 у понад 30 країнах, зокрема Європейського Союзу. ВООЗ попередньо кваліфікувала Actemra для використання пацієнтами з важкою формою COVID-19, що полегшує її доступність у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Нагадаємо, наприкінці листопада команда експертів Адденбрукського та Кембриджського університетів з'ясувала, що терапія розрідження крові, яка призначається пацієнтам, що важко перехворіли COVID-19, може бути неефективною та небезпечною.

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