Антитіла краще протидіють COVID-19 через пів року після щеплення мРНК-вакциною. Дослідження

Антитіла краще протистоять COVID-19 через декілька місяців після щеплення мРНК-вакциною, як-от Pfizer чи Moderna, а бустерна доза потенційно дозволить людям надовго забути про щеплення.

До таких висновків дійшли вчені Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США, повідомляє Reuters із посиланням на дослідження науковців.

Вчені з’ясували, що антитіла після щеплення мРНК-вакцинами вдосконалюються впродовж щонайменше шести місяців, поки імунна система продовжує "тренувати" свої В-клітини, які виробляють антитіла.

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Після вакцинації деякі В-клітини стають короткоживучими клітинами, що виробляють антитіла, тоді як інші приєднуються до "зародкових центрів" у лімфатичних вузлах, які нагадують тренувальний табір, де антитіла дозрівають і вдосконалюють свої навички.

Фото: lightsource/Depositphotos

"Клітини, які успішно формуються із "зародкових центрів", можуть стати довгоживучими клітинами, виробляючи антитіла, які живуть у нашому кістковому мозку або "В-клітинами пам’яті", які задіюються у разі зараження", – пояснив Алі Еллебеді з Вашингтонського університету.

Дослідження на тваринах показало, що реакції "зародкового центру" тривають лише тижні. Але аналіз крові тканини лімфатичних вузлів і кісткового мозку від добровольців, які отримали вакцину Pfizer/BioNTech, засвідчили, що реакції зародкового центру, викликані уколами, тривали щонайменше шість місяців, а антитіла все краще розпізнавали та атакували коронавірус.

Вчені не перевіряли здатність зрілих антитіл нейтралізувати різні штами COVID-19, але на думку дослідників, антитіла повинні краще розпізнавати частини "шипів" вірусу, спільні для всіх штамів.

Науковцям потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися, чи є ця реакція зародкового центру унікальною для мРНК-вакцин, чи вона також є характерною і для традиційних вакцин.

Нагадаємо, в Україні з січня 2022 року офіційно дозволили робити щеплення бустерною дозою для всіх категорій населення, але щонайменше через 6 місяців після щеплення другою дозою.Вакцина, яка має бути максимально ефективною проти штаму Омікрон, все ще знаходиться в розробці і за пронозами з’явиться не раніше серпня 2022 року.

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Утім, останні дослідження вчених, як повідомляють у The New York Times, підтверджують ефективність бустерної дози проти штамів, окрім Омікрону. І хоча цей штам здатний ухилятися від антитіл, але третій прийом мРНК-вакцини, виготовленої Pfizer або Moderna, спонукає організм виробляти набагато більший спектр антитіл, від яких вірусу важче ухилятися.

Відтак бустерна доза дозволить імунній системі заздалегідь протидіяти і новим штамам коронавірусу, які можуть з’явитись в майбутньому. Тому вакцинуватись знову щепленим трьома дозами людям доведеться нескоро.

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