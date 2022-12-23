В Україні подовжили карантин через COVID-19

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
11368
23 грудня 2022

Уряд продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023.

Реклама:

Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023", – зазначив він.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

За його словами, в уряді внесли відповідні зміни до двох постанов, які регулюють епідеміологічні обмеження через COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно вчені спрогнозували у Китаї наймасштабніший спалах коронавірусу від початку пандемії. Науковці припускають, що це через карантинні обмеження і соціальну ізоляцію.

Читайте також: Вчені дослідили, чому зникає нюх при тривалому COVID-19


Реклама:


Реклама:
 2085
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2941
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20748
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій