В Україні подовжили карантин через COVID-19

Уряд продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023.
Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023", – зазначив він.
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За його словами, в уряді внесли відповідні зміни до двох постанов, які регулюють епідеміологічні обмеження через COVID-19.
Нагадаємо, нещодавно вчені спрогнозували у Китаї наймасштабніший спалах коронавірусу від початку пандемії. Науковці припускають, що це через карантинні обмеження і соціальну ізоляцію.
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