У МОЗ відповіли, чи є в Україні новий підвид COVID-штаму "Омікрон"

У жовтні 2022 року у США зафіксували новий підвид "Омікрону" під назвою ХВВ.1.5, який поширився в інших країнах. За даними ВООЗ, цей штам коронавірусу вже виявили у 29 країнах і він загрожує новою хвилею пандемії.

Однак станом на початок січня нового підвиду ХВВ.1.5 в Україні не зафіксовано, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види і підвиди хвороби. Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Центр громадського здоровʼя постійно проводить молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2. Фахівці провели вже 928 секвенувань за весь час і підваріанту ХВВ.1.5 не виявили.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань кажуть, що новий субваріант вже посідає друге місце після оригінального підтипу "Омікрон", або становить 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

Науковці досліджують, чи є XBB.1.5 більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.

Водночас старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила, що XBB.1.5 є найбільш заразним субваріантом з усіх. За словами науковиці, у XBB.1.5 є мутації, що дозволяють йому "прилипати" до клітин і легко розмножуватися.

Як захиститись від нових штамів COVID-19?

Як і раніше, вакцинація найкраще допомагає вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових підваріантів, наголошують у МОЗ.

"Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря – не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19", – наголошують у МОЗ.

Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac, пояснює головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні.

Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу бустерну дозу через 5 місяців, другу – через 4.

З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.