В Україні циркулює вірус грипу, а сплесків COVID-19 не спостерігають

З листопада 2022-го до січня 2023-го в Україні циркулює, переважно, вірус грипу, медики також фіксують біля 3,5-4 тис. випадків COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "Суспільному" 23 січня 2023 року.

Суттєвого сплеску захворюваності в Україні не спостерігають.

Головний санлікар додав, що минулого року були тижні, коли реєстрували 1 тисячу випадків протягом одного тижня, були випадки, коли було біля 10 тисяч.

Наразі в українських лікарнях зайнято приблизно 5-8% "коронавірусних" ліжок. За словами Кузіна, наразі рівень завантаженості закладів охорони здоров’я або потреби в кисні є набагато меншим, аніж під час усіх попередніх спалахів коронавірусної хвороби.

Головний санлікар зазначив, що підвид штаму Омікрон ХВВ.1.5 поступово стає домінуючим. Однак, за словами Ігоря Кузіна, "не є чимось особливим".

Якщо людина не вакцинована, має похилий вік та супутні захворювання ризики важкого перебігу коронавірусної хвороби будуть однакові як при стандартному штамі, так і при штамі XBB1.5.

Утім, як зазначає Кузін, у воєнні часи люди менше звертаються до сімейних лікарів. Тому виявлені випадки COVID-19 характеризуються тяжким перебігом.

"Загальна тенденція – у нас значно зменшені об’єми по тестуванню, як швидкими так і ПЛР-тестами, фіксується набагато пізнє звернення навіть за наданням медичної допомоги", – каже Ігор Кузін.

Кількість вакцинацій проти COVID-19 також скоротилася.

"Перше щеплення в нас отримали майже 52% українців, але у той ж самий час залишається великий прошарок населення українців, які не отримали друге щеплення або не отримали бустерне щеплення", – говорить головний головний санлікар.

Нагадаємо, науковці дослідили, що у пацієнтів з COVID-19 ризик розвитку серцево-судинних захворювань і смерті у 5 разів вищий, ніж у не інфікованих. Він зберігається впродовж 18 місяців.