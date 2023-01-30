Чи потрібно дітей вакцинувати проти грипу: рекомендації МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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30 січня 2023

Діти належать до групи ризику, для якої грип становить найбільшу небезпеку. Тому найкраща профілактика цього захворювання – щорічна вакцинація, що посилює здатність організму протистояти вірусам грипу. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Дітям щеплення проти грипу можна починати робити з шести місяців.

Варто звернути увагу на рекомендації щодо віку дитини. Є вакцини, якими можна щепити дітей віком від трьох років, а іншими – від шести місяців

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Якщо дитина до дев’яти років не була вакцинована і не хворіла на грип, то потрібні робити дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Усім іншим достатньо однієї.

Оптимальний час для щеплень – початок осені (вересень – жовтень).

Можна вакцинуватися і в більш пізні терміни – впродовж усього сезону грипу, що зазвичай триває з жовтня до травня наступного року. 

Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

Вакцина для щеплень повинна бути цьогорічною. Підійде та, яка є в доступі у вашому медичному закладі. 

Віруси постійно змінюються і мутують, тому щороку весною ВООЗ прогнозує, які саме різновиди вірусів будуть розповсюджені в період підвищення захворюваності, і саме їх виробники включають до вакцин на наступний сезон. 

Перед імунізацією потрібно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.

Вакцини проти грипу можна придбати в аптеці і зробити щеплення після консультації з педіатром чи з сімейним лікарем. 

Також можна звернутися за щепленням у приватну клініку, в якій є необхідні вакцини.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали батькам, які існують протипоказання до щеплення дітей 5-11 років проти COVID-19.


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