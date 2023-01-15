COVID-вакцинація дітей 5-11 років: у МОЗ назвали протипоказання

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 січня 2023

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали батькам, які існують протипоказання до щеплення дітей 5-11 років проти COVID-19.

Існує лише одне постійне протипоказання до вакцинації, наголошує МОЗ у Facebook.

Йдеться про тяжку алергічну реакцію на компоненти вакцини (анафілаксія) чи на першу її дозу. 

Нагадаємо, в Україні дітям 5-11 років роблять щеплення спеціальною вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вона відрізняється від "дорослої" тим, що містить втричі менше активної речовини.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Також тимчасовим протипоказанням може слугувати висока температура – від 38ºC і вище. У такому разі варто відкласти щеплення.

При цьому МОЗ не радить відмовитись від вакцинації, якщо дитина підхопила незначну інфекцію.

"Наприклад застуда або невисока температура не є протипоказанням до вакцинації", – підкреслили у МОЗ.

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Що потрібно мати батькам для вакцинації дитини?

Щоб зробити щеплення дитині 5-11 років, батькам або опікунам необхідно мати з собою Свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи.

Крім того, для дітей такого віку є обов’язковою заповнена інформована згода батьків або опікунів – форма №063-2/о, яку зазвичай надають у місці проведення вакцинації.

Адреси та контактну інформацію найближчого центру або пункту вакцинації проти коронавірусу можна знайти за посиланням.

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Також для запису дитини на щеплення можна зателефонувати:

  • сімейному лікареві,
  • педіатру,
  • у найближчу поліклініку.

"Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років!" – наголошують у МОЗ. 

Нагадаємо, у вересні в Україні дозволили COVID-вакцинацію дітям від 5 років

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