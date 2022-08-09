Психолог, психотерапевт і психіатр: в чому різниця і коли до них потрібно звертатись?

Деякі українці можуть не розрізняти таких фахівців, як психолог, психіатр і психотерапевт.

Однак до цих лікарів потрібно звертатися з різними потребами, зокрема через те, що психіатр може виписувати ліки, а психолог – ні.

"Між ними є дещо спільне – кожен із цих спеціалістів працює з людьми, які мають проблеми психічного здоров’я, або хочуть їх попередити чи краще зрозуміти себе.

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Проте між освітою, методами і способами взаємодії цих спеціалістів із тими, хто до них звертається, – велика різниця", – розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві пояснили, чим відрізняються ці фахівці та коли потрібно звернутися до психіатра.

Психолог

Це спеціаліст, який не завжди є лікарем, але має вищу гуманітарну освіту.

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Психолог спеціалізується на вивченні поведінкових та розумових процесів, на тому, як люди взаємодіють з навколишнім середовищем і з іншими людьми.

Психологи допомагають впоратися з психологічними та міжособистісними проблемами, стресовими подіями, подолати залежності тощо.

Зверніться до психолога, якщо ви:

переживаєте травматичні події та зміни в житті;

втратили близьку людину;

схильні до тривожних очікувань;

маєте певні психологічні або міжособистісні проблеми;

для особистісного зростання.

Психотерапевт

Зазвичай психотерапевт – це або лікар-психіатр, або лікар-психолог, які пройшли післядипломне навчання за фахом "Психотерапія".

Психотерапевт може призначати медикаментозне лікування, але найчастіше використовує специфічні психотерапевтичні методи.

До таких належить когнітивно-поведінкова психотерапія, психоаналіз, гештальт-терапія, сімейна психотерапія, арттерапія, позитивна психотерапія тощо.

Психотерапія може може бути індивідуальна, групова, парна чи сімейна. Вона може використовуватися як самостійно, так і в поєднанні з медикаментозним лікуванням.

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"До психотерапевта варто звертатися, якщо ви маєте психічні та поведінкові розлади, обумовлені внутрішнім конфліктом чи зовнішніми чинниками", – кажуть у МОЗ.

До цього фахівця варто звертатися людям, які пережили травму, сильне потрясіння, зокрема стрес, втрату близької людини, розлучення, звільнення або проблеми у стосунках.

"Терапія дозволяє вам глибше поглянути на свої проблеми та турботи, а також боротися з неприємними звичками та широким спектром психічних розладів", – додають у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.

Психотерапевт допомагає пацієнтам, які мають посттравматичний стресовий розлад, тривожність, депресію, обсесивно-компульсивний розлад, розлади харчової поведінки (нервова анорексія, булімія, переїдання) тощо.

Психіатр

По-перше, психіатр завжди має вищу медичну освіту, а психолог – не завжди.

Психіатр працює зі станами й розладами психіки та може призначати лікарські препарати. Мета його роботи – зробити симптоми менш явними або усунути їх взагалі.

Цей спеціаліст лікує патології: діагностує й здійснює експертизу психічних захворювань, визначає потрібні медикаменти, коригує лікування.

Психіатр також може скеровувати на додаткові дослідження, здійснювати загальний медичний догляд, спостерігати за впливом ліків на стан пацієнта.

Водночас він може застосовувати психотерапевтичні методи (наприклад, раціональну, когнітивно-поведінкову чи іншу терапію).

Натомість психологи надають психологічну допомогу із застосуванням доказових методів і підходів, які не передбачають призначення ліків.

Коли варто звернутися до психіатра?

У МОЗ радять звернутися до психіатра, якщо у вас є:

емоційні порушення, невротичні стани, зокрема після пережитого травматичного досвіду;

розлади настрою (апатія, депресивні розлади та ін.);

тривала тривога; панічні атаки, фобії;

тривалі розлади сну (безсоння, порушення засинання, короткочасний сон);

нав'язливі думки;

розлади харчової поведінки;

слухові або зорові галюцинації;

думки про завдання собі або іншим ушкоджень, суїцидальні думки тощо;

розлади поведінки;

порушення спілкування з оточенням;

залежності.

"В Україні пацієнти з психіатричними розладами можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. Навіть якщо через війну вони були змушені покинути свій дім і перемістилися в межах країни", – наголошують у МОЗ.

Якщо пацієнт змінив місце проживання, він може отримувати амбулаторну психіатричну допомогу на новому місці.

Як потрапити до психіатра?

✅ Дізнайтесь адресу найближчого закладу, який має договір з Національною службою здоров'я України за необхідним переліком послуг.

✅ Зробити це можна у контакт-центрі за номером 16-77.

✅ Зателефонуйте до закладу, в який плануєте звернутися, та спитайте, чи працює там психіатр.

✅ Запишіться на прийом і зверніться до потрібного спеціаліста.

❌ Направлення до психіатра НЕ потрібне, наголошують у МОЗ.

Безоплатними для пацієнтів є такі послуги:

психіатричний огляд та допомога;

складання індивідуального плану лікування і реабілітації – із залученням самого пацієнта або його законного представника;

проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Раніше у МОЗ пояснювали, як потрапити до психіатра та отримати ліки за кордоном.