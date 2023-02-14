Головний лікар Національного інституту раку пішов з посади

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко пішов з посади після 7 років роботи.

Про це лікар столичного закладу повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Понад 7 років я був головним лікарем Національного інституту раку. Усі ці роки були для мене хвилюючими через щоденну роботу в найавторитетнішому онкологічному центрі України.

Очолювати клініку інституту було привілеєм, а працювати з найкращими лікарями – неоцінений досвід", – написав Безносенко.

За його словами, робота Інституту за цей час докорінно змінилась.

Фото: Андрій Безносенко/Facebook

"Багато чого вдалося змінити, ще більше, на жаль, не вдалося. Наразі інститут переживає історичну трансформацію у державне некомерційне підприємство для входження в єдиний медичний простір країни.

Впевнений, що нове керівництво інституту успішно пройде цей шлях", – написав медик.

Він додав, що зосередиться на клінічній та науковій діяльності як онкохірург в інституті раку.

"УП. Життя" звернулась до Андрія Безносенка по коментар щодо причин звільнення і чекає на відповідь.

Нагадаємо, раніше Інститут раку уклав договір з НСЗУ. У НІР пояснили, які послуги будуть безоплатні для онкопацієнтів.