Куди звертатися у разі вимагання грошей за проходження медкомісії? Розповідають у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, куди треба скаржитися, якщо у пацієнта вимагають гроші за проходження медико-соціальної експертної комісії.

"МОЗ отримує чимало скарг на роботу МСЕК, і часто вони обґрунтовані. Процес реформування МСЕК вже розпочався, але цей шлях не є ні простим, ані швидким, а реагувати на поточні проблеми ми маємо зараз", – кажуть у відомстві.

МОЗ закликає всіх, хто стикається з вимаганням грошей під час проходження МСЕК допомогти зафіксувати подібні факти.

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Про випадки вимагання грошей необхідно повідомляти у контакт-центр МОЗ за номером:

☎️0 800 60 20 19

Фото: Житомирська ОДА

"Запевняємо – реакція буде! Наші воїни воюють із зовнішнім ворогом – РФ – на лінії фронту, а ми маємо перемогти внутрішнього – корупцію – тут!" – підкреслюють у МОЗ.

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), зокрема, ухвалює рішення про надання групи інвалідності.

Нагадаємо, у Києві керівнику міжрайонної медико-соціальної експертної комісії оголосили підозру в організації групи для вимагання та отримання хабарів з ветеранів АТО/ООС за присвоєння групи інвалідності.