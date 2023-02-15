Куди звертатися у разі вимагання грошей за проходження медкомісії? Розповідають у МОЗ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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15 лютого 2023

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, куди треба скаржитися, якщо у пацієнта вимагають гроші за проходження медико-соціальної експертної комісії.

"МОЗ отримує чимало скарг на роботу МСЕК, і часто вони обґрунтовані. Процес реформування МСЕК вже розпочався, але цей шлях не є ні простим, ані швидким, а реагувати на поточні проблеми ми маємо зараз", кажуть у відомстві.

МОЗ закликає всіх,  хто стикається з вимаганням грошей під час проходження МСЕК допомогти зафіксувати подібні факти.

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Про випадки вимагання грошей необхідно повідомляти у контакт-центр МОЗ за номером:

 ☎️0 800 60 20 19

 Фото: Житомирська ОДА

"Запевняємо – реакція буде! Наші воїни воюють із зовнішнім ворогом – РФ – на лінії фронту, а ми маємо перемогти внутрішнього – корупцію – тут!" підкреслюють у МОЗ.

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), зокрема, ухвалює рішення про надання групи інвалідності.

Нагадаємо, у Києві керівнику міжрайонної медико-соціальної експертної комісії оголосили підозру в організації групи для вимагання та отримання хабарів з ветеранів АТО/ООС за присвоєння групи інвалідності.

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