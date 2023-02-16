У Львові американські хірурги безкоштовно лікуватимуть українців з травмами від війни

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 лютого 2023

У квітні до Львова приїде медична місія, у рамках якої команда американських лицевих пластичних хірургів безоплатно надаватиме послуги військовим та постраждалим від війни. 

Програму анонсувала Іванна Небор, засновниця медичної платформи INgenius, яка бере участь в місії. 

Разом з українськими колегами американські медики відбиратимуть пацієнтів для проведення реконструктивних операцій на обличчі та шиї. 

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Для пацієнтів, які пройдуть відбір, операція та перебування в клініці будуть безоплатними. Лікування проходитиме у Львові.

Взяти участь в програмі можуть чинні військові або цивільні, які отримали травми голови, обличчя та шиї.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Для участі в програмі можна звернутися на електронну пошту: facetoface@ingeniusua.org або написати в Telegram чи Viber на номер +380(93)-781-4304.

Пацієнт має надіслати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ, МРТ тощо. 

Через деякий час пацієнту повідомляють про результат – чи зможуть йому допомогти. 

Гуманітарна програма створена у співпраці з Американською академією пластичної та реконструктивної хірургії обличчя та організаціями Razom for Ukraine й INgenius.

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Нагадаємо, українські лікарі, які перебувають у тилу чи окупації, можуть радитися з колегами з-за кордону щодо діагнозу та лікування пацієнтів. 

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