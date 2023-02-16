У Львові американські хірурги безкоштовно лікуватимуть українців з травмами від війни

У квітні до Львова приїде медична місія, у рамках якої команда американських лицевих пластичних хірургів безоплатно надаватиме послуги військовим та постраждалим від війни.

Програму анонсувала Іванна Небор, засновниця медичної платформи INgenius, яка бере участь в місії.

Разом з українськими колегами американські медики відбиратимуть пацієнтів для проведення реконструктивних операцій на обличчі та шиї.

Для пацієнтів, які пройдуть відбір, операція та перебування в клініці будуть безоплатними. Лікування проходитиме у Львові.

Взяти участь в програмі можуть чинні військові або цивільні, які отримали травми голови, обличчя та шиї.

Для участі в програмі можна звернутися на електронну пошту: facetoface@ingeniusua.org або написати в Telegram чи Viber на номер +380(93)-781-4304.

Пацієнт має надіслати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ, МРТ тощо.

Через деякий час пацієнту повідомляють про результат – чи зможуть йому допомогти.

Гуманітарна програма створена у співпраці з Американською академією пластичної та реконструктивної хірургії обличчя та організаціями Razom for Ukraine й INgenius.

Нагадаємо, українські лікарі, які перебувають у тилу чи окупації, можуть радитися з колегами з-за кордону щодо діагнозу та лікування пацієнтів.