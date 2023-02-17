Китай оголосив про "перемогу" над COVID-19 попри нещодавні спалахи хвороби

Уряд Китаю оголосив про "рішучу перемогу" над COVID-19, попри нещодавні спалахи хвороби в країні після зняття суворих обмежень.

Про це повідомили 17 лютого після засідання постійного комітету Політбюро владної комуністичної партії на чолі з Сі Цзіньпіном, інформує Reuters.

Влада Китаю стверджує, що з листопада 2022 року їй вдалось змінити підхід до боротьби з хворобою і створити "диво в історії людства". У заяві керівництва також йдеться про те, що смертність від недуги у них "найнижча в світі".

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Після того, як на початку грудня 2022 року уряд відмовився від так званої політики "нульової толерантності" щодо COVID-19, експерти за межами Китаю стверджували про замовчування даних щодо поширення вірусу в країні.

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Боротьба Китаю з хворобою передбачала ізоляцію, карантин та постійні масові тестування.

Приблизно через два місяці після скасування такої політики у Китаї зафіксували близько 80 тисячі випадків смертей від COVID-19. Також була інформація, що лікарні та крематорії країни – переповнені.

Причиною швидкого поширення вірусу в Китаї вважали дуже слабкий імунітет до хвороби.

Деякі експерти кажуть, що фактичні втрати були набагато вищими, оскільки багато пацієнтів помирали вдома, а лікарі не наполягали повідомляти про причину смерті.

У Всесвітній організації охорони здоров’я припустили, що Китай протягом місяців занижував дані про смертність, а деякі експерти раніше передбачали, що хвороба може призвести до принаймні мільйона смертей у країні цього року.

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Попри побоювання, що масова міграція мандрівників під час традиційного святкування Китайського Нового року призведе до вибуху випадків, уряд нещодавно заявив, що ситуація з COVID після свят перебуває на "низькому рівні".