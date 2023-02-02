Проковтнув деталь Lego кілька тижнів тому: у Львові медики врятували малюка

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 лютого 2023

Семимісячний Юрчик проковтнув деталь конструктора Lego за кілька днів до Нового року.

16 січня лікарі львівського "Охматдиту" врятували малюка, повідомили у клініці.

Іграшковий руль від машинки-конструктора застряг у стравоході.

Юрчик – четверта дитина у багатодітній сім'ї. До нового року старші діти вирішили зібрати конструктор Lego. Вони ймовірно не помітили, як молодший брат випадково проковтнув одну з деталей. 

 Фото: "Охматдит"

"Грудне молоко Юрчик їв добре, проблеми почалися, коли ми давали йому прикорм. Він почав блювати, хоча раніше такого не було. У нього діагностували запалення правої легені, але ми не знаємо, чи то деталька спровокувала запалення, чи це вже все трапилося під час запалення", – розповідає мама Юля.

За кілька тижнів після нового року батьки хлопчика звернулись до лікарні з підозрою на пневмонію.

Юрчику зробили комп'ютерну томографію, на якій побачили розширення простору стравоходу і звуження в одному місці. А також залишкові запальні зміни після пневмонії верхньої частки правої легені. 

На жаль, у стравоході не змогли побачити сторонній об'єкт, проте блювота у дитини не припинялась. 

Фахівці вирішили додатково обстежити стравохід. Під час фіброгастроскопії побачили певний сторонній предмет, а навколо нього почав формуватися рубець. Це свідчить про те, що деталь конструктора перебувала у стравоході щонайменше 3 тижні.

Хірурги швидко видалили сторонній предмет.

"У нас четверо дітей і кожного ми пильнуємо дуже добре, але таке сталося у нас вперше. Навіть уявити не могла, як така маленька дитинка могла проковтнути таку велику детальку. Дякуючи лікарям усе минулося", – додала мама.

Нагадуємо, що дрібні деталі часто потрапляють до стравоходу маленьких дітей. Наприклад, нещодавно у Києві 3-річний хлопчик проковтнув 8 магнітів.

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