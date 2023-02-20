Українським медикам буде простіше підтвердити кваліфікацію за кордоном– МОЗ

Українським медикам, які вимушено перебувають за кордоном і планують працювати там, спростили процедуру підтвердження кваліфікації.

Відповідну постанову ухвалив уряд 17 лютого. Міністерство охорони здоров’я роз’яснило документ.

Внаслідок війни чимало лікарів, медичних сестер та інших працівників сфери охорони здоровʼя вимушено виїхали за кордон та планують тимчасово працевлаштуватися за фахом там.

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Щоб підтвердити кваліфікацію за кордоном потрібно:

звернутися із заявою про верифікацію до органу управління закладу охорони здоров’я, в якому працював до виїзду з України;

заповнити анкету;

надати сканкопії чи фотокопію підтверджувальних документів (український паспорт, документ про освіту).

при наявності варто додати: сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про кваліфікацію та її підвищення, сертифікат про участь у заходах професійного росту, трудову книжку, посвідчення члена профспілки.

Орган управління закладу охорони здоров’я, в якому медик працював до виїзду з України, після перевірки документів проведе верифікацію.Отримані результати вносять до електронної відомості.

У разі позитивного результату, медики отримають на імейл довідку про освіту, кваліфікацію та професійний досвід (українською та англійською мовами).

У МОЗ підкреслили, що видання подібного документу є поширеною практикою для країн Європейського Союзу.

"Уже декілька країн-партнерок України висловили готовність створити спрощену процедуру працевлаштування для українських медичних працівників. Така практика дасть можливість тимчасово працевлаштуватися за спеціальністю у закордонні лікувальні заклади", – наголосили у МОЗ.

Можливість отримати спрощену процедуру підтвердження кваліфікації мають медичні, фармацевтичні та інші працівники сфери охорони здоров'я.

Також фахівців з реабілітації, професіонали з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров'я

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Перевірятимуть документи та прийматимуть рішення щодо його результату впродовж 30 днів з дня отримання заяви.

Нагадаємо, українцям дозволено виїжджати за кордон у період воєнного стану для лікування.