Як онкохворим пройти безкоштовну променеву терапію – пояснюють у МОЗ

Променева терапія – один з дієвих методів лікування онкозахворювань.

Радіологічне лікування є безкоштовним для пацієнтів за Програмою медичних гарантій, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

"Для пацієнта безоплатним є комплекс медичних послуг від консультацій лікарів й необхідних обстежень до променевої терапії та ліків", – кажуть у відомстві.

Безкоштовне лікування надається у закладах, які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я України у межах пакета: "радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах".

Безоплатними в межах пакета є:

консультування, медична допомога;

проведення лабораторних досліджень (аналізи крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні тощо);

інструментальні дослідження (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо);

лікарське спостереження та медсестринський догляд цілодобово;

променева терапія, лікування методами ядерної медицини;

забезпечення медвиробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами;

киснева підтримка;

інтенсивна терапія;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, коли це необхідно;

психологічна допомога;

забезпечення компонентами та препаратами крові;

реабілітація;

ліки з централізованих закупівель МОЗ та інших програм, а також ліки і медвироби із Нацпереліку;

харчування в стаціонарі.

У МОЗ зазначають, що радіологічне лікування має бути безоплатним для пацієнтів у всіх медзакладах України, які мають договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.

У 2022-му за Програмою медичних гарантій безоплатне радіологічне лікування отримали майже 40 тис. пацієнтів.

Знайти медзаклад, який має договір із НСЗУ можна:

на сайті НСЗУ – дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій";

за номером 16-77.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як онкохворим отримати безкоштовно препарати хімотерапії.