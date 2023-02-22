Як онкохворим пройти безкоштовну променеву терапію – пояснюють у МОЗ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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22 лютого 2023

Променева терапія – один з дієвих методів лікування онкозахворювань.

Радіологічне лікування є безкоштовним для пацієнтів за Програмою медичних гарантій, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

"Для пацієнта безоплатним є комплекс медичних послуг від консультацій лікарів й необхідних обстежень до променевої терапії та ліків", – кажуть у відомстві.

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Безкоштовне лікування надається у закладах, які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я України у межах пакета: "радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах".

 Фото: saragolfart@gmail.com/Depositphotos

Безоплатними в межах пакета є:

  • консультування, медична допомога;
  • проведення лабораторних досліджень (аналізи крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні тощо);
  • інструментальні дослідження (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо);
  • лікарське спостереження та медсестринський догляд цілодобово;
  • променева терапія, лікування методами ядерної медицини;
  • забезпечення медвиробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами;
  • киснева підтримка;
  • інтенсивна терапія;
  • знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, коли це необхідно;
  • психологічна допомога;
  • забезпечення компонентами та препаратами крові;
  • реабілітація;
  • ліки з централізованих закупівель МОЗ та інших програм, а також ліки і медвироби із Нацпереліку;
  • харчування в стаціонарі.

У МОЗ зазначають, що радіологічне лікування має бути безоплатним для пацієнтів у всіх медзакладах України, які мають договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.

У 2022-му за Програмою медичних гарантій безоплатне радіологічне лікування отримали майже 40 тис. пацієнтів.

Знайти медзаклад, який має договір із НСЗУ можна:

  • на сайті НСЗУ – дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій";
  • за номером 16-77.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як онкохворим отримати безкоштовно препарати хімотерапії.

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