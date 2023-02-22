Як онкохворим пройти безкоштовну променеву терапію – пояснюють у МОЗ

Променева терапія – один з дієвих методів лікування онкозахворювань.
Радіологічне лікування є безкоштовним для пацієнтів за Програмою медичних гарантій, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.
"Для пацієнта безоплатним є комплекс медичних послуг від консультацій лікарів й необхідних обстежень до променевої терапії та ліків", – кажуть у відомстві.
Безкоштовне лікування надається у закладах, які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я України у межах пакета: "радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах".
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Безоплатними в межах пакета є:
- консультування, медична допомога;
- проведення лабораторних досліджень (аналізи крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні тощо);
- інструментальні дослідження (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо);
- лікарське спостереження та медсестринський догляд цілодобово;
- променева терапія, лікування методами ядерної медицини;
- забезпечення медвиробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами;
- киснева підтримка;
- інтенсивна терапія;
- знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, коли це необхідно;
- психологічна допомога;
- забезпечення компонентами та препаратами крові;
- реабілітація;
- ліки з централізованих закупівель МОЗ та інших програм, а також ліки і медвироби із Нацпереліку;
- харчування в стаціонарі.
У МОЗ зазначають, що радіологічне лікування має бути безоплатним для пацієнтів у всіх медзакладах України, які мають договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.
У 2022-му за Програмою медичних гарантій безоплатне радіологічне лікування отримали майже 40 тис. пацієнтів.
Знайти медзаклад, який має договір із НСЗУ можна:
- на сайті НСЗУ – дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій";
- за номером 16-77.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як онкохворим отримати безкоштовно препарати хімотерапії.
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