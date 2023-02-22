Підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен" зареєстрували вже у чотирьох областях

Яна Осадча журналістка УП.Життя
13965
22 лютого 2023

Варіант COVID-19 Омікрон XBB.1.5 або "Кракен" виявили у чотирьох регіонах України.

Підвид штаму Омікрон підтвердили у пацієнтів у Сумській, Закарпатській, Одеській та Тернопільській областях, повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

"Такий розвиток події був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню. Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше", – наголошує Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ. 

У центрі нагадали, що найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання на COVID-19 є вакцинація.

 Фото: spotmatikphoto/Depositphotos

"Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне. Захистіть себе та своїх близьких!" – наголошує Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації ЦГЗ.

Нагадаємо, перший випадок "Кракена" в Україні зафіксували наприкінці січня 2023 року.

Читайте також: Китай оголосив про "перемогу" над COVID-19 попри нещодавні спалахи хвороби


Реклама:


 4163
Суспільство

"Ми почули тривогу, літаки, бабахи...почалась війна": найстрашніший день лютого очима дітей

Олена Барсукова
 14883
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя
 6421
КУЛЬТУРА

Киянин Малевич та друзі: український авангард, який привласнила Росія

Оксана Семенік

Головне на сайті


Суспільство

"Ми почули тривогу, літаки, бабахи...почалась війна": найстрашніший день лютого очима дітей

Олена Барсукова
Лаявся і штовхав: у Києві покарають чоловіка, який постійно ображав сестру
15 болючих світлин за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ФОТО
В Одеському зоопарку народилися козенята, ягнята і муфлон. ФОТО
У Львові судили чоловіка, який писав твіти про "неповноцінність" українців
За рік повномасштабної війни попит на українські книги за кордоном виріс удвічі
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя
КУЛЬТУРА

Киянин Малевич та друзі: український авангард, який привласнила Росія

Оксана Семенік