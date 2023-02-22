Підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен" зареєстрували вже у чотирьох областях

Варіант COVID-19 Омікрон XBB.1.5 або "Кракен" виявили у чотирьох регіонах України.

Підвид штаму Омікрон підтвердили у пацієнтів у Сумській, Закарпатській, Одеській та Тернопільській областях, повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

"Такий розвиток події був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню. Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше", – наголошує Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ.

У центрі нагадали, що найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання на COVID-19 є вакцинація.

"Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне. Захистіть себе та своїх близьких!" – наголошує Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації ЦГЗ.

Нагадаємо, перший випадок "Кракена" в Україні зафіксували наприкінці січня 2023 року.