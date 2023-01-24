В Україні підтвердили перший випадок "Кракену" – підвиду COVID-штаму Омікрон

В Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5 або "Кракен".

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Випадок інфікування зафіксували у Сумській області. За інформацією МОЗ, пацієнт не пройшов курс вакцинації проти коронавірусу.

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У якому стані хворий – не повідомляється.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей підвид Омікрону не має специфічних мутацій, які роблять його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Утім, порівняно з попередніми підвидами, "Кракен" найбільш ефективно "ухиляється" від імунної відповіді людини.

Також Омікрон XBB.1.5 може викликати серйозні захворювання у людей похилого віку і тих, хто має ослаблений імунітет.

Нещодавно технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Омікрону, який циркулював раніше (наприклад, у США з 1 % на 47 тижні 2022 року до 8 % на 50 тижні).

Підвид штаму коронавірусу "Кракен" з 22 жовтня минулого року по 11 січня 2023-го зафіксували у 38 країнах світу. Загалом було зареєстровано 5 288 інфікованих.

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Більшість із цих випадків реєструвались у США (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) та Данії (2,2 %).

"Вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів", – наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, як повідомив санітарний лікар країни Ігор Кузін, з листопада 2022-го до січня 2023-го в Україні переважно циркулює вірус грипу. Також медики зафіксували близько 3,5-4 тисяч випадків COVID-19, однак суттєвого сплеску захворюваності в Україні не спостерігають.