Медики врятували підлітка з Бахмута, в якого уламок снаряда застряг біля серця

Львівські медики врятували життя 16-річного Микити з Бахмута, який внаслідок артобстрілу отримав важке мінно-вибухове поранення.

Уламок снаряда застряг поблизу серця підлітка, повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова.

Зі слів медиків, 31 січня хлопець вийшов з дому набрати води, коли в Бахмуті розпочався артобстріл. Як наслідок, за кілька міліметрів від аорти у його грудній порожнині застряг уламок снаряда розміром 3 см.

"Двоє людей загинули, четверо постраждало, серед них – і сам Микита", – пишуть у Першому медичному об’єднанні.

Команда медиків, які прооперували підлітка. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Додають, що він отримав не лише важке поранення, а й численні переломи рук і ніг, а також пошкодження лівої легені.

"Каретою швидкої Микиту терміново доправили до Дніпра. Місцевим медикам вдалося стабілізувати стан хлопця. Далі евакуаційним потягом його доправили до Львова", – повідомили медики.

Вони наголосили, що для порятунку життя Микиті, виконали дві операції. Спершу видалили уламок із грудної порожнини, а пізніше – дрібні уламки з м’яких тканин, стегна та плеча.

Транспортування підлітка до Львова. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Медики додають, що операцію проводила команда дитячих хірургів. На випадок виникнення ускладнень в операційній чергували кардіохірурги.

"Наразі життю Микити травми більше не загрожують. Однак попереду у хлопця тривалий процес відновлення. Для цього з ним щоденно по кілька годин працюють фахівці з реабілітації", – кажуть в медцентрі.

Додають, що сам хлопець сподівається на швидке одужання, мріє про перемогу та повернення додому.

Нагадаємо, 77% дітей-переселенців стали свідками обстрілів і бомбардувань, 73% перебували у сховищі, а майже 30% пережили окупацію.

