В Україні з’явився препарат нового покоління для лікування гепатиту С у дітей – ЦГЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 лютого 2023

Україна отримала дороговартісний препарат нового покоління для лікування вірусного гепатиту С у дітей виробництва Gilead Sciences.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я. 

Препарат має пряму дію, тому організм, уражений вірусом гепатиту С, краще та швидше реагує на таку терапію. 

Також зменшується ймовірність виникнення побічних ефектів, які були можливими під час прийому препаратів попереднього покоління, кажуть у ЦГЗ.

Фото: magicmine/Depositphotos

"Вакцинації від вірусного гепатиту С не існує, проте за допомогою сучасних противірусних препаратів прямої дії можна вилікувати більше як 95% людей з цією інфекцією", – наголошує Ірина Іванчук, начальниця відділу управління та протидії вірусними гепатитами та опіоїдної залежності ЦГЗ.

У ЦГЗ нагадують, що в Україні 5% населення інфіковано гепатитом С та 1,5% – гепатитом В. 

Гепатит – це захворювання печінки, яке у більшості випадків має вірусну природу. Найбільш небезпечними є гепатити В та С. Хвороби передаються через інфіковану кров та біологічні рідини.

Нагадаємо, у Європі та США зафіксували 169 випадків зараження дітей гепатитом невідомого походження.

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