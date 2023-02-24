В Україні з’явився препарат нового покоління для лікування гепатиту С у дітей – ЦГЗ

Україна отримала дороговартісний препарат нового покоління для лікування вірусного гепатиту С у дітей виробництва Gilead Sciences.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Препарат має пряму дію, тому організм, уражений вірусом гепатиту С, краще та швидше реагує на таку терапію.

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Також зменшується ймовірність виникнення побічних ефектів, які були можливими під час прийому препаратів попереднього покоління, кажуть у ЦГЗ.

"Вакцинації від вірусного гепатиту С не існує, проте за допомогою сучасних противірусних препаратів прямої дії можна вилікувати більше як 95% людей з цією інфекцією", – наголошує Ірина Іванчук, начальниця відділу управління та протидії вірусними гепатитами та опіоїдної залежності ЦГЗ.

У ЦГЗ нагадують, що в Україні 5% населення інфіковано гепатитом С та 1,5% – гепатитом В.

Гепатит – це захворювання печінки, яке у більшості випадків має вірусну природу. Найбільш небезпечними є гепатити В та С. Хвороби передаються через інфіковану кров та біологічні рідини.

Нагадаємо, у Європі та США зафіксували 169 випадків зараження дітей гепатитом невідомого походження.