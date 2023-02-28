У МОЗ розповіли, у яких випадках анестезія є безкоштовною для пацієнтів

Українці можуть отримати анестезію безкоштовно, оскільки ця послуга покривається Програмою медичних гарантій.

Така можливість доступна у медичних закладах, які уклали договір із Національною службою здоров'я України, повідомляє МОЗ.

У відомстві наголошують, що послуга доступна не залежно від того, планова операція чи термінова, а також у разі інших хірургічних втручаннях, під час діагностики чи лікування.

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Безоплатна анестезія передбачена дорослим та дітям, як у довготривалих стаціонарних умовах, так і під час одноденного лікування.

У МОЗ зазначають, що анестезія також доступна при пологах для зниження больових відчуттів у жінки. Це, зокрема, епідуральне знеболення та анестезія оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.

Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети:

"Стоматологічна допомога дорослим та дітям",

"Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій",

"Медична допомога при гострому мозковому інсульті",

"Медична допомога при гострому інфаркті міокарда",

"Стаціонарна психіатрична допомога",

"Стаціонарна паліативна допомога",

"Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умова".

Крім того, оцінювання болю та своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування входить у пакет медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

У МОЗ наголошують, що знеболення та обов’язкова анестезія разом із консультацією лікаря доступні безоплатно під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології.

Обов’язкова анестезія також необхідна під час виконання всіх болісних процедур, які передбачені онкохворим та при радіологічному лікуванні дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах.

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Безкоштовне знеболення передбачене також у пакеті "Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями". Послуга доступна дітям та дорослим в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Нагадаємо, українці з хворобою Паркінсона можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою, адже вони включені у програму реімбурсації.