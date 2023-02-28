Україна отримала вакцину проти віспи мавп – МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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28 лютого 2023

В Україну доставили 10 тисяч доз вакцини Jynneos проти віспи мавп. Щепити людей, які належать до груп ризику, будуть безкоштовно.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Jynneos це жива вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп. Призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження", – наголошують у відомстві.

Вакцину передало Україні Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA).

  Фото: Micheleursi/Depositphotos

У МОЗ пишуть, що повний курс складається із двох доз з інтервалом у 28 днів. Людям, які уже були щеплені проти натуральної віспи, також можуть вакцинуватися проти мавпячої віспи, якщо з того часу минуло понад 10 років.

Вакцинація рекомендована медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження, та людям, які мають високий ризик інфікування.

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МОЗ  розподілить та направить вакцину до регіонів, відповідно до потреб кожної області. 

Нагадаємо, віспа мавп — віспоподібне захворювання, спричинене вірусами родини поксвірусів. За симптомами схоже на натуральну віспу. Передається через будь-який тісний фізичний контакт із висипом на тілі інфікованої людини, через кашель або чхання, торкання одягу, постільної білизни, рушників, якими користувався хворий на віспу мавп.

Раніше темпи поширення віспи мавп змусили ВООЗ оголосити глобальну надзвичайну ситуацію через спалах недуги.

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