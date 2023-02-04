Які обстеження слід робити, щоб попередити розвиток раку? Пояснює МОЗ

Виявлення раку на ранній стадії має вирішальне значення задля боротьби з ним. Жінки та чоловіки в Україні можуть безоплатно проходити низку обстежень у медзакладах, які уклали договір з НСЗУ.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, які обстеження та в якому віці необхідно проходити українцям, аби попередити розвиток ймовірного онкозахворювання та вчасно почати лікування.

Які обстеження і в якому віці слід пройти жінкам

У МОЗ наголошують – рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні цей діагноз ставлять уже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Щоб виявити онкозахворювання на ранній стадії, українкам 20 – 29 років необхідно раз на рік проходити клінічне обстеження грудей і раз на 3 роки – цитологічну діагностику (ПАП-тест).

Жінкам у віці 30 – 39 років слід робити:

клінічне обстеження грудей – один раз на рік;

цитологічну діагностику – один раз на 5 років;

тест на вірус папіломи (ВПЛ-тест) – один раз на 5 років.

Інфографіка: МОЗ

Українкам 40 – 49 років необхідно проходити аналогічні тести з такою ж періодичністю, а також мамографію. Цю діагностику у такому віці рекомендовано проходити один раз на 2 роки.

Жінкам від 50 років рекомендовано проходити:

клінічне обстеження грудних залоз – раз на рік;

мамографію – один раз на 2 роки;

колоноскопію – один раз на 5 років.

Які обстеження і в якому віці слід пройти чоловікам

Як повідомили у МОЗ, у 21% випадків рак простати виявляють вже на стадіях, коли з’являються метастази. Тому українцям 40 – 49 років, а також тим, кому за 50 МОЗ рекомендує раз на рік проходити огляд в уролога. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (простат-специфічний антиген).

Чоловікам від 50 років також слід раз на 5 років проходити колоноскопію.

Інфографіка: МОЗ

Усі обстеження, про які йдеться вище, оплачуються лікарням за державний кошт за рахунок Програми медичних гарантій, тому для пацієнта вони мають бути безоплатними.

Аби пройти обстеження, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

"Якщо ви помітили будь-які зміни у здоров’ї, негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він скерує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста", – підкреслили у МОЗ.