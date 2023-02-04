Які обстеження слід робити, щоб попередити розвиток раку? Пояснює МОЗ

Виявлення раку на ранній стадії має вирішальне значення задля боротьби з ним. Жінки та чоловіки в Україні можуть безоплатно проходити низку обстежень у медзакладах, які уклали договір з НСЗУ.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, які обстеження та в якому віці необхідно проходити українцям, аби попередити розвиток ймовірного онкозахворювання та вчасно почати лікування.
Які обстеження і в якому віці слід пройти жінкам
У МОЗ наголошують – рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні цей діагноз ставлять уже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Щоб виявити онкозахворювання на ранній стадії, українкам 20 – 29 років необхідно раз на рік проходити клінічне обстеження грудей і раз на 3 роки – цитологічну діагностику (ПАП-тест).
Жінкам у віці 30 – 39 років слід робити:
- клінічне обстеження грудей – один раз на рік;
- цитологічну діагностику – один раз на 5 років;
- тест на вірус папіломи (ВПЛ-тест) – один раз на 5 років.
|Інфографіка: МОЗ
Українкам 40 – 49 років необхідно проходити аналогічні тести з такою ж періодичністю, а також мамографію. Цю діагностику у такому віці рекомендовано проходити один раз на 2 роки.
Жінкам від 50 років рекомендовано проходити:
- клінічне обстеження грудних залоз – раз на рік;
- мамографію – один раз на 2 роки;
- колоноскопію – один раз на 5 років.
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Які обстеження і в якому віці слід пройти чоловікам
Як повідомили у МОЗ, у 21% випадків рак простати виявляють вже на стадіях, коли з’являються метастази. Тому українцям 40 – 49 років, а також тим, кому за 50 МОЗ рекомендує раз на рік проходити огляд в уролога. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (простат-специфічний антиген).
Чоловікам від 50 років також слід раз на 5 років проходити колоноскопію.
|Інфографіка: МОЗ
Усі обстеження, про які йдеться вище, оплачуються лікарням за державний кошт за рахунок Програми медичних гарантій, тому для пацієнта вони мають бути безоплатними.
Аби пройти обстеження, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.
"Якщо ви помітили будь-які зміни у здоров’ї, негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він скерує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста", – підкреслили у МОЗ.
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