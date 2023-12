Манікюр гель-лаком – популярний нині спосіб прикрасити нігті.

Майстер наносить на ваш власний або нарощений ніготь базу, кілька шарів гель-лаку і топ, а після кожного етапу – сушить під лампою з ультрафіолетом.

Процедура нібито безпечна, але.

Нещодавно медична спільнота вкотре заговорила про такий манікюр у соцмережах, коли Олександр Коляда поділився даними дослідження з наукового журналу Nature Communications.

Вчені провели досліди на клітинах шкіри мишей та людей і заявили про потенційну небезпеку ультрафіолетових ламп, якими сушать гель-лак.

Чи можуть манікюрні сушарки спричинити рак шкіри або нігтів? Як зменшити вплив ультрафіолетових ламп для нігтів і які правила безпеки варто пам’ятати, перш ніж піти на манікюр?

