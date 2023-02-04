Манікюр гель-лаком – популярний нині спосіб прикрасити нігті.

Майстер наносить на ваш власний або нарощений ніготь базу, кілька шарів гель-лаку і топ, а після кожного етапу – сушить під лампою з ультрафіолетом.

Процедура нібито безпечна, але.

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Нещодавно медична спільнота вкотре заговорила про такий манікюр у соцмережах, коли Олександр Коляда поділився даними дослідження з наукового журналу Nature Communications.

Вчені провели досліди на клітинах шкіри мишей та людей і заявили про потенційну небезпеку ультрафіолетових ламп, якими сушать гель-лак.

Чи можуть манікюрні сушарки спричинити рак шкіри або нігтів? Як зменшити вплив ультрафіолетових ламп для нігтів і які правила безпеки варто пам’ятати, перш ніж піти на манікюр?

"Українська правда. Життя" розібралася в цій темі в рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

У цьому нам допомогли експертки: Реклама:

Алла Букіна , дерматологиня-подологиня клініки Rymarenko.Clinic;

, дерматологиня-подологиня клініки Rymarenko.Clinic; Тетяна Селіванова, онкодерматологиня медичної мережі "Добробут".

Чи можуть манікюрні лампи спричинити рак?

Фото: Nomadsoul1 /Depositphotos

"Говорячи про ультрафіолет, ми виділяємо ультрафіолетові промені групи А (UVA або УФ-А) і групи B (UVB або УФ-В), які проникають у шкіру людини. УФ-В викликає опіки, УФ-А проникає в шкіру глибше", – розповідає дерматологиня Алла Букіна.

Ультрафіолетові лампи, якими сушать нарощені нігті та гель-лак, бувають двох видів – люмінесцентні та світлодіодні (LED). Обидва види випромінюють хвилі УФ-А (UVA) – потенційно небезпечні та канцерогенні.

"Світлодіодним лампам потрібно менше часу, оскільки вони випромінюють хвилі з більш високою інтенсивністю. Кількість часу, який клієнти проводять під ультрафіолетовим світлом, залежить від кількості, типу та інтенсивності лампочок у лампі", – каже онкодерматологиня Тетяна Селіванова.

Думка про те, що ультрафіолетові сушарки для нігтів є шкідливими – не нова. У 2014 році вчені протестували 17 різних сушарок із різних салонів – результати опублікували в журналі JAMA Dermatology.

Вчені повідомили, що потужніші лампи дещо більше випромінюють УФ-А, однак ризик раку все одно залишається невеликим.

"Ця тема – дискутабельна і резонансна у всьому світі. Наразі вчені і лікарі не досягли одностайної думки щодо масштабу впливу сушарок для нігтів на виникнення раку шкіри, оскільки дослідження все ще активно проводяться.

Але в більшості випадків вчені радять не зловживати таким видом манікюру", – коментує Тетяна Селіванова.

Виникнення онкозахворювання – складний процес із безліччю складових.

Серед основних факторів виникнення раку шкіри вчені та лікарі вирізняють генетичну схильність, вплив ультрафіолетового випромінювання, попереднє пошкодження шкіри (травма, опік, захворювання), генетичні захворювання (пігментна ксеродерма) тощо.

Та навіть якщо у людини є декілька з цих факторів, стовідсоткової гарантії виникнення раку немає, каже лікарка.

"Потенційний ризик раку внаслідок ультрафіолетових сушарок є, але він дуже низький – навіть не середній, не помірний. В одній статті було написано, що майже наближений до нуля.

Існує ризик пошкодження ДНК – але це також не означає, що будь-яке пошкодження викликає мутацію і рак. У нас є системи, які можуть "поремонтувати" пошкоджену ДНК", – пояснює Алла Букіна.

Також наша шкіра має роговий шар і клітини меланоцити, які виробляють пігмент, щоб захиститись від ультрафіолету.

"Ми засмагаємо, бо це захисна реакція організму на ультрафіолетове пошкодження. Але ми маємо використовувати сонцезахисні креми. І фотозахист не знижує ризик до нуля – ми все одно маємо бути в тіні, не засмагати.

Загалом ця тема недостатньо вивчена, щоб ми могли стверджувати, що є небезпека. Але ми маємо враховувати, що ультрафіолет є канцерогенним і викликає рак шкіри", – додає лікарка.

Отже, манікюрні сушарки дійсно випромінюють ультрафіолет типу А, який може проникати у ДНК, спричиняти мутації і, як наслідок – рак. Але чи можна назвати їх однозначно небезпечними – невідомо.

Як ультрафіолет загрожує шкірі?

Промені УФ-А спричиняють старіння шкіри, а УФ-В – сонячні опіки. Обидва види цих променів також є канцерогенними. Фото: megija /Depositphotos

У 2009 році ВООЗ визнала ультрафіолетове випромінювання облігатним канцерогеном – тобто тим, що точно спричиняє рак, адже ультрафіолет може проникати у ДНК і спричиняти мутації.

Промені УФ-А спричиняють старіння шкіри, а УФ-В – сонячні опіки (водночас UVB-промені допомагають синтезуватись вітаміну D).

Людина отримує ультрафіолетове опромінення від сонячних променів, соляріїв, ламп тощо. Але шкода залежить від кількості, тривалості та характеру УФО.

Наприклад, УФО соляріїв значно відрізняється від УФО сонця за типом випромінювання (UVA переважає над UVB), співвідношенням UVA до UVB та інтенсивністю.

"Дослідження показали, що вплив UVA у солярії викликає пошкодження ДНК, подібне до того, яке спричиняє сонячне опромінення, але УФ-випромінювання соляріїв є в 4 рази більшим, ніж сонячне випромінювання опівдні влітку", – пояснює Тетяна Селіванова.

Ультрафіолетове випромінювання (і з природніх, і зі штучних джерел) є ключовим фактором виникнення раку шкіри – це меланома, базаліома, плоскоклітинна карцинома, карцинома Меркеля тощо.

Зокрема, УФ-А може спричиняти порушення роботи меланоцитів – клітин, які продукують пігмент меланін.

"Ультрафіолетові промені типу А можуть пошкодити клітини, які продукують пігмент – так утворюється меланома. Спричинити актинічний кератоз, плоскоклітинну карциному.

У дослідженні про сушарки йшлося саме про ті види раку, де ультрафіолет відіграє головну роль", – додає Алла Букіна.

Чи достатньо випромінювання від манікюрної лампи, щоб викликати рак?

Час висихання лаку становить від 30 до 150 секунд. Середній час роботи лампи за один манікюр – 6-10 хвилин.

Враховуючи те, що манікюр зазвичай роблять не частіше, ніж кожні 2 тижні, доза УФ-випромінювання є низькою, пояснює Тетяна Селіванова.

"У профільній літературі існують суперечки щодо того, чи підвищує ультрафіолетове випромінювання від постійного гелевого манікюру ризик виникнення раку шкіри і нігтів.

Комплексний пошук літератури та база даних SEER показали, що канцерогенний ризик, що несе УФ-гелевий манікюр, майже відсутній", – каже онкодерматологиня.

Також варто пам’ятати, що існують чинники, які провокують рак шкіри, незалежно від того, чи користуєтеся ви манікюрними сушарками.

Лікарі виділяють такі фактори ризику:

І фототип шкіри (біла шкіра, світлі очі, світле/руде волосся)

надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання;

спадковість (рак шкіри у кровних родичів);

множинні родимки (невуси) – понад 50 штук;

особистий анамнез меланоми;

вік 50+ років;

сонячні опіки у минулому.

"При цьому навіть ті опіки, які були отримані в дитячому, підлітковому і юнацькому віці, можуть зіграти фатальну роль у розвитку пухлини в наступні роки", – наголошує Тетяна Селіванова.

Алла Букіна додає: шкірні захворювання не грають ролі в канцерогенності, але ультрафіолет може змушувати захворювання прогресувати. Наприклад, якщо це псоріаз, екзема, атопічний дерматит.

"Ультрафіолет може погіршувати бар‘єрну функцію шкіри, шкіра може швидше втрачати вологу і ставати сухою – тоді симптоми можуть загострюватися, а хвороба – прогресувати", – коментує лікарка.

Які ускладнення можуть виникнути після манікюру?

1 Клінічний випадок Алли Букіної, лікарки Rymarenko Clinic. Негативні наслідки манікюру 2 Після лікування 3 Наслідки манікюру. До лікування 4 Після лікування

Механічні пошкодження або травми

Будь-який манікюр, незалежно від використання сушарок, може бути травматичним для шкіри та нігтів і призвести до ускладнень.

Найпоширеніша проблема – механічне пошкодження кутикули, що дозволяє різним патогенам, подразникам та алергенам легше проникати у шкіру.

"Може виникати запалення, нагноєння, запальна реакція може перешкоджати нормальному росту нової кутикули і як наслідок – нормальному росту нігтьової пластини. Це можуть бути масштабніші наслідки, ніж від ультрафіолету", – каже дерматологиня.

Контактний алергічний дерматит

Клінічний випадок Алли Букіної/Medical Center Rymarenko. Контактний алергічний дерматит з дизгідротичною екземою, тріщинами, свербежем, піднігтьовим гіперкератозом

Контактний алергічний дерматит найчастіше виникає через акрилати, які є у лаках.

Він може з’явитися не тільки на пальцях, а і на інших ділянках тіла – наприклад, якщо людина почесала шкіру біля очей.

"Ця реакція може проявитися не відразу, а навіть за кілька днів чи тижнів після контакту з алергеном. Тобто людина може не пов‘язувати це з гель-лаком", – каже Алла.

Лікарка наголошує: пацієнтам з таким діагнозом слід відмовитися від манікюру, поки не завершиться лікування і не відросте нова нігтьова пластина.

Потім необхідно змінити базу чи лак, обрати іншого виробника. У дерматологів та алергологів є спеціальні патч-тести для виявлення, на який компонент була алергія.

Інші хвороби

"Те, що доводиться бачити у моїй практиці – це оніхолізис (відшарування нігтьової пластини), піднігтьовий гіперкератоз (потовщення піднігтьової тканини, коли нігті наче піднімаються), екзема.

Може бути нагноєння, коли приєднується якась бактерія", – ділиться досвідом лікарка.

Як зробити манікюр безпечнішим?

Щоб мінімізувати шкідливий вплив манікюрних ламп, лікарки радять такі кроки:

✅ Наносьте на руки сонцезахисний крем широкого спектру дії

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

"Насправді є тільки два засоби: рукавички, які захищають від ультрафіолету, і фотозахист від UVB (SPF 30/50) та від UVA-променів.

Нанесіть крем на шкіру рук за 15-20 хвилин до процедури – це обов’язково зробити заздалегідь, щоб фотозахист встиг спрацювати", – наголошує Алла Букіна.

✅ Надягайте спеціальні УФ-поглинаючі рукавички, які відкривають тільки нігті

Якщо ви хочете захистити шкіру від ультрафіолету, звичайні медичні рукавички не підходять.

Дерматологиня радить обирати рукавички зі спеціальної тканини, яка не пропускає ультрафіолет.

❌ Не піддавайтесь УФ-опроміненню надто часто

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) рекомендує обмеження часу для використання ламп для сушіння гель-лаку:

не більше 10 хвилин на руку за сеанс (сумарно) для здорових людей;

обмежене використання людьми, чутливими до сонця.

Також не варто ходити на манікюр частіше, ніж 1-2 рази на місяць.

"У когось нігті ростуть швидше, у когось повільніше. Комусь через 3 тижні вже треба йти, а хтось може 4 тижні походити. Немає золотої середини – старайтесь не часто ходити, але і не "переходжувати" з нігтями, бо може бути оніхолізис", – каже Алла Букіна.

Ось ще кілька "правил безпеки":

✅ Користуйтеся якісними засобами для манікюру

Фото: NewAfrica /Depositphotos

Якість ультрафіолетової лампи важко перевірити заздалегідь, адже ультрафіолет – не відчутний.

"Ми відчуваємо тільки процес полімеризації на поверхні нігтів, і тут більшу роль відіграє база і лак. Якщо вам болить або пече в лампі – значить не підходить база чи лак, треба спробувати підібрати інші", – пояснює Алла Букіна.

Лаки також важко оцінити "на око". Все залежить від виробника, тому краще надавати перевагу відомим і перевіреним брендам. Також лак не має бути старим, не має зберігатися у неналежних умовах.

✅ Переконайтесь у стерильності інструментів

Найкращі способи стерилізації інструментів – в сухожарі або автоклаві, наголошує Алла Букіна.

За правилами, сухожарова шафа працює 1 годину при температурі 180°C, а автоклав – приблизно 20 хвилин при температурі 132°C. Потрібно запитати майстра про спосіб стерилізації інструментів, перш ніж робити манікюр.

"Я б радила обирати салони, де є сухожарові шафи чи автоклав. Це по протоколу, як в гінекології, подології, щоб бактерії усіх видів та спори грибку були знищені", – каже лікарка.

Кварцовий стерилізатор чи обробка ультразвуком не знищить бактерії, а може використовуватись лише додатково після стерилізації.

Очищення під проточною водою може проводитися додатково і перед (наприклад, щоб видалити залишки шкіри чи нігтів), і після дезінфікування.

"Існує два методи зберігання стерильних інструментів. Вони можуть бути упаковані у спеціальні герметичні пакети, в яких їх стерилізують в автоклаві або сухожарі, а потім перед вами дістають з пакетів.

Другий метод зберігання – в ультрафіолетовій камері для зберігання стерильного інструменту. Але краще, щоб їх при вас діставали з пакетів", – розповідає дерматологиня.

Коли вам зробили манікюр – зверніть увагу, куди кладуть інструменти. При вас їх можуть покласти в дезінфікуючий розчин, а стерилізація має відбуватися в окремому місці.

Краще не робити манікюр у салонах, де майстер працює без рукавиць і звідкись приносить інструмент, не показуючи вам.

"У мене б викликало сумнів, якби спеціаліст не обробив руки антисептиком, виконував би роботу без рукавиць або не використовував би сухожар чи автоклав", – додає лікарка.

❌ Уникайте занадто травматичного манікюру

Фото: dewdropnails

Дерматологиня наголошує: не існує повністю безпечних видів манікюру. Незалежно від того, робите ви обрізний чи апаратний манікюр, використовуєте звичайний лак чи гель – ризик пошкоджень чи інфікування (наприклад, гепатитом В) залишається.

"Будь-яка дія з нігтьовою пластиною не є природною, але якщо ви хочете робити манікюр, варто робити це якомога безпечніше", – каже Алла Букіна.

Якщо ви робите манікюр без покриття – краще не обрізати кутикулу. Вона створює водонепроникний бар‘єр між нігтьовою пластиною та проксимальним валиком (шкіра біля лакуни нігтя).

"Коли ми зрізаємо кутикулу, то робимо "вхідні ворота" для патогенів, подразників та алергенів. Водночас, якщо ми робимо покриття, майстер може зрізати і обробити так, щоб лак довше носився, тому тут уже вибір пацієнта.

Звичайно, краще не травмувати ніготь або шкіру. Інколи майстри люблять повністю оголити нігтьові пластини, все забрати – це травматично", – наголошує дерматологиня.

❌ Не робіть педикюр гель-лаком

Алла Букіна взагалі не радить робити покриття на ногах – це потовщує нігтьову пластину, нігтям стає "тісно".

"На ногах ніготь частіше пошкоджується через тісне взуття, ноги набрякають, особливо ввечері, коли ви цілий день працювали.

Є ризик оніхолізису, може з’явитися контактний алергічний дерматит чи грибок, бо ноги частіше пітніють, ніж руки", – розповідає лікарка.

Також нігті на ногах треба підпилювати кожні 2 тижні, щоб вони не впирались у шкарпетки чи взуття.

❌ Не зазирайте у манікюрну сушарку

Дерматологиня рекомендує не дивитися в ультрафіолетову лампу під час манікюру – може бути опік рогівки ока.

❗️ Якщо помітили "червоні прапорці" – звертайтеся до лікаря

Клінічний випадок Алли Букіної/Rymarenko Clinic

"Треба дивитися на ніготь після зняття покриття і перевіряти, чи там все в нормі, чи немає ніде білих плям, цяток, відшарувань, чи нормальний тілесний колір у нігтьової пластини.

Білі плями – це оніхолізис, почервоніння може свідчити про запалення. Нагноєння – найбільш радикальний прояв", – додає Алла Букіна.

Про те, що манікюр пройшов невдало, зазвичай свідчить дискомфорт в зоні нігтьових пластин – почервоніння, біль, свербіж, тріщини, зміна забарвлення, відшарування, пухирці.

Ці симптоми можуть вказувати на бактеріальну чи грибкову інфекцію або інші захворювання – тож покваптесь із візитом до дерматолога.

Олена Барсукова, "Українська правда. Життя"

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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