У США дозволили новий препарат для лікування пацієнтів з пізніми стадіями раку молочної залози

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати препарат Trodelvy від медичної кампанії Gilead для лікування раку молочної залози.

Про це повідомляє Reuters.

Ліки стануть ще одним варіантом лікування для пацієнтів з найпоширенішим типом раку молочної залози, відомим як HR-позитивний/HER2-негативний та з раком сечового міхура та сечовивідних шляхів.

Trodelvy призначатимуть пацієнтам, які перестали реагувати на гормональну терапію та щонайменше на два попередніх курси "хімії".

Фото: Gilead

Головний медичний директор Gilead Мердад Парсі каже, що Trodelvy – "дійсно важливий варіант" для пізніх стадій раку молочної залози, які не мають жодного іншого ефективного лікування.

Trodelvy від Gilead, ймовірно, буде конкурувати з іншим препаратом Enhertu від компанії AstraZeneca, який також застосовують для лікування РМЗ.

Тому медичні експерти прогнозують, що рівень споживання Trodelvy буде "досить скромним".

Очікується, що препарат може бути призначений 6-8 тис. пацієнтів у США.

Нагадаємо, раніше Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Eli Lilly для форми рідкісного раку крові.