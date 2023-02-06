У США дозволили новий препарат для лікування пацієнтів з пізніми стадіями раку молочної залози

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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6 лютого 2023

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати препарат Trodelvy від медичної кампанії Gilead для лікування раку молочної залози.

Про це повідомляє Reuters.

Ліки стануть ще одним варіантом лікування для пацієнтів з найпоширенішим типом раку молочної залози, відомим як HR-позитивний/HER2-негативний та з раком сечового міхура та сечовивідних шляхів.

Trodelvy призначатимуть пацієнтам, які перестали реагувати на гормональну терапію та щонайменше на два попередніх курси "хімії".

 Фото: Gilead

Головний медичний директор Gilead Мердад Парсі каже, що Trodelvy  "дійсно важливий варіант" для пізніх стадій раку молочної залози, які не мають жодного іншого ефективного лікування.

Trodelvy від Gilead, ймовірно, буде конкурувати з іншим препаратом Enhertu від компанії AstraZeneca, який також застосовують для лікування РМЗ.

Тому медичні експерти прогнозують, що рівень споживання Trodelvy буде "досить скромним".

Очікується, що препарат може бути призначений 6-8 тис. пацієнтів у США.

Нагадаємо, раніше Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Eli Lilly для форми рідкісного раку крові.

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