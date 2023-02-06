У США індійські очні краплі пов’язують з інфекціями, сліпотою та однією смертю

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) застерігає від використання вироблених в Індії очних крапель.

Препарат Artificial Tears пов’язують зі спалахом бактеріальних інфекцій, стійких до ліків, які призвели до побічних ефектів у принаймні 55 пацієнтів у США, зокрема, викликали сліпоту та навіть смерть, повідомляє Reuters.

Станом на 31 січня виявили 55 пацієнтів у 12 штатах з інфекціями, пов’язаними з використанням штучних сліз.

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"Пов’язані побічні явища включають госпіталізацію, одну смерть через інфекцію кровотоку та постійну втрату зору через інфекцію очей", – повідомили в FDA.

Аналог таких крапель для очей (штучний замінник слізної рідини) продають і в Україні, в аптеках наявний препарат бельгійського виробництва під назвою "Штучні сльози".

В Управлінні заявили, що очні краплі Artificial Tears, вироблені індійською компанією Global Pharma Healthcare Pvt Ltd, були вироблені з порушеннями.

У фармацевтичній компанії кажуть, що вони добровільно відкликали партії очних крапель із простроченим терміном придатності, які розповсюджувалися в Сполучених Штатах певними фармацевтичними компаніями.

В одній з таких під назвою EzriCare заявили, що припинили подальше розповсюдження та продаж очних крапель, і їм не було відомо про жодні тести, які "остаточно пов’язують" спалах бактеріальних захворювань із продуктом.

Джерело в індійському уряді повідомило, що федеральні та державні регуляторні органи з ліків направили групу на виробничий завод, де вироблялися краплі.

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"Це підприємство з контрактного виробництва, яке через інших постачає медикаменти на ринок США", – сказало джерело, додавши, що цей конкретний препарат в Індії не продавався.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я пов’язала смерті дітей у Гамбії і в Узбекістані з вживанням сиропу від кашлю індійського виробництва.