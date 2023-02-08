Передозування у 300 разів: у сестер-близнючок зі Львова випало волосся через надлишок вітаміну А. ФОТО

У Львові у 13-річних сестер-близнючок через передозування вітаміном А випало волосся, а на тілі почала відшаровуватися шкіра.

Про це повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому медичному дитячому центрі.

За словами мами дівчаток, усе почалося з того, що її доньки вирішили схуднути. Мати допомагала їм правильно харчуватися. Однак невдовзі помітила, що доньки стали замкнутими та неохоче спілкувались.

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Однією із причин змін у поведінці дітей, на думку мами, був сум за батьком, який служить у ЗСУ. Також жінка вирішила, що донькам не вистачає вітамінів через зміни у харчуванні.

За порадою лікаря, матір почала давати дівчаткам привезений з-за кордону вітамін А у формі ведмедиків.

Спочатку жінка неправильно розрахувала дозу. Вітаміни виявилися смачними, тож дівчата протягом усього літа вживати їх потай від мами.

"З’ясувалось, що діти тривалий час приймали кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку", – говорять у лікарні.

Також сестер почав турбувати сильний біль в голові і кінцівках

Проблеми зі здоров’ям у дітей почались із лущення шкіри на обличчі, шиї та руках. Згодом почало випадати волосся – аж до повного облисіння. Також сестер почав турбувати сильний біль в голові та кінцівках.

Один з лікарів, до якого звернулася родина, заявив, що дівчатка назавжди можуть залишитися без волосся.

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На тілі почала відшаровуватися шкіра

Однак спеціалісти Західноукраїнського дитячого медцентру змогли їм допомогти.

"Дівчатка на момент звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини. Адже в обох дівчат була однакова клінічна картина, схожа на отруєння. Ми зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш’як, талій. Але усі вони виявились негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу", – розповіла педіатр-гастроентеролог Центру Віта Волощук.

Дівчата втратили волосся

Лікарі також зазначають, що тривале перевищення дози вітаміну призвело до порушення роботи печінки, з’явилися ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

Спина дівчинки з передозуванням вітаміну А

"Нам вдалось стабілізувати стан дівчаток. Однак специфічного антидоту не існує. Лікування цього стану – це відміна препарату та час для відновлення", – наголошує Віта Волощук.

Наразі у дівчаток вже почало відростати волосся.

Волосся у сестер почало відростати

"Дівчатка радіють, а мама ще трохи хвилюється. Боїться, що хвилювання за пораненого на фронті татка повернуть проблеми. Проте наші фахівці запевняють, що цього не станеться. Адже алопеція у дівчаток має зовсім інші причини", – кажуть у лікарні.