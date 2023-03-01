Як зберегти зціджене грудне молоко під час вимкнення електрики – поради від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

Наразі в Україні можуть вимкнути електрику у надзвичайній ситуації. 

Як зберігати грудне молоко в холодильнику, якщо вдома нема світла, нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.

Продукти у холодильнику без електрики зберігаються лише 4 години, якщо не відчиняти дверцята. А у морозильній камері – 48 годин.

Тому якщо вам завчасно відомо про відключення світла, треба все зціджене молоко поставити у задню частину морозилки, бо там – найхолодніше.

 Фото: tiagoz/Depositphotos

Переконайтесь, що морозильна камера заповнена, а порожні місця – забиті зім'ятою газетою, щоб зменшити потік повітря. 

Після відключення електроенергій намагайтесь не відчиняти дверцята холодильника та морозильної камери надовго

Молоко все ще вважається замороженим, якщо в ньому видно кристали льоду. 

Молоко не можна повторно заморожувати, тому коли воно розморозилось, треба використати його впродовж 2 годин.

Якщо у вас виникають сумніви щодо безпечності вживання грудного молока, не варто вживати його.

Нагадаємо, грудне вигодовування має безліч переваг для матері та дитини, зокрема під час війни.

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