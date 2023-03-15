В яких лікарнях можна пройти реабілітацію безкоштовно – пояснює МОЗ

Щоб реабілітаційна допомога стала доступнішою, до Програми медичних гарантій додали нові пакети послуг.
Вони забезпечують реабілітаційне лікування дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
До Програми додали два пакети: "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".
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Ці послуги для пацієнтів є безоплатними в медичних закладах, що уклали договір з НСЗУ.
У 2023 році вони діють в 396 закладах охорони здоров’я, а саме:
- 244 медзаклади за пакетом реабілітаційної допомоги у стаціонарних умовах;
- 386 медзакладів за пакетом реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах.
Також удосконалені вимоги із надання допомоги в гострому реабілітаційному періоді.
"Коли у людини стався інсульт, вона починає отримувати реабілітацію в межах пріоритетного пакета медичної допомоги у разі інсульту, який включає також і реабілітаційну складову", – пояснюють в МОЗ.
Карта медзакладів з групами послуг доступна за посиланням у розділі II.
Нагадаємо, в МОЗ пояснили які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами.
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