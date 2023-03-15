В яких лікарнях можна пройти реабілітацію безкоштовно – пояснює МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 березня 2023

Щоб реабілітаційна допомога стала доступнішою, до Програми медичних гарантій додали нові пакети послуг.

Вони забезпечують реабілітаційне лікування дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

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До Програми додали два пакети: "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Фото: marketing.lasers@ya.ru/Depositphotos

Ці послуги для пацієнтів є безоплатними в медичних закладах, що уклали договір з НСЗУ.

У 2023 році вони діють в 396 закладах охорони здоров’я, а саме: 

  • 244 медзаклади за пакетом реабілітаційної допомоги у стаціонарних умовах;
  • 386 медзакладів за пакетом реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах.

Також удосконалені вимоги із надання допомоги в гострому реабілітаційному періоді. 

"Коли у людини стався інсульт, вона починає отримувати реабілітацію в межах пріоритетного пакета медичної допомоги у разі інсульту, який включає також і реабілітаційну складову", – пояснюють в МОЗ. 

Карта медзакладів з групами послуг доступна за посиланням у розділі II. 

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Нагадаємо, в МОЗ пояснили які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами.

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