В яких лікарнях можна пройти реабілітацію безкоштовно – пояснює МОЗ

Щоб реабілітаційна допомога стала доступнішою, до Програми медичних гарантій додали нові пакети послуг.

Вони забезпечують реабілітаційне лікування дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

До Програми додали два пакети: "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Ці послуги для пацієнтів є безоплатними в медичних закладах, що уклали договір з НСЗУ.

У 2023 році вони діють в 396 закладах охорони здоров’я, а саме:

244 медзаклади за пакетом реабілітаційної допомоги у стаціонарних умовах;

386 медзакладів за пакетом реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах.

Також удосконалені вимоги із надання допомоги в гострому реабілітаційному періоді.

"Коли у людини стався інсульт, вона починає отримувати реабілітацію в межах пріоритетного пакета медичної допомоги у разі інсульту, який включає також і реабілітаційну складову", – пояснюють в МОЗ.

Карта медзакладів з групами послуг доступна за посиланням у розділі II.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами.