В яких лікарнях можна пройти реабілітацію безкоштовно – пояснює МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
1995
15 березня 2023

Щоб реабілітаційна допомога стала доступнішою, до Програми медичних гарантій додали нові пакети послуг.

Вони забезпечують реабілітаційне лікування дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

До Програми додали два пакети: "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Фото: marketing.lasers@ya.ru/Depositphotos

Ці послуги для пацієнтів є безоплатними в медичних закладах, що уклали договір з НСЗУ.

У 2023 році вони діють в 396 закладах охорони здоров’я, а саме: 

  • 244 медзаклади за пакетом реабілітаційної допомоги у стаціонарних умовах;
  • 386 медзакладів за пакетом реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах.

Також удосконалені вимоги із надання допомоги в гострому реабілітаційному періоді. 

"Коли у людини стався інсульт, вона починає отримувати реабілітацію в межах пріоритетного пакета медичної допомоги у разі інсульту, який включає також і реабілітаційну складову", – пояснюють в МОЗ. 

Карта медзакладів з групами послуг доступна за посиланням у розділі II. 

Нагадаємо, в МОЗ пояснили які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами.

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