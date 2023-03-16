Після Омікрону існує менший ризик мати затяжні симптоми COVID-19 – вчені

Вчені виявили, що пацієнти, які захворіли на COVID-штам Омікрон, набагато рідше мали тривалі симптоми хвороби, ніж ті, хто заразився "оригінальним" вірусом SARS-CoV-2.

Про це свідчить реліз дослідження вчених з кантональної лікарні Санкт-Галлена зі Швейцарії, який опублікували в EurekAlert.

"У молодого та здорового населення ризик тривалого захворювання на COVID-19 після інфікування Омікроном, незалежно від статусу вакцинації, дуже низький.

Ці дані свідчать про те, що тривала хвиля COVID-19 після інфікування Омікрон не буде такою руйнівною, як багато хто боявся", – зазначає доктор медичних наук з кантональної лікарні Санкт-Галлена та головний дослідник дослідження Філіпп Колер.

Він додає, що навіть повторне інфікування Омікроном не спричинило затяжної хвороби.

Натомість люди, які перехворіли штамом COVID-19, що циркулював на початку пандемії, могли мати симптоми впродовж 18 місяців.

Колер і його колеги проаналізували дані 1201 медичного працівника (81% жінок) із середнім віком 43 роки з 9 національних мереж охорони здоров'я.

Учасники, яких було набрано з червня по вересень 2020 року, проходили регулярне тестування на COVID-19 (мазки з носоглотки та тести на антитіла) та надавали інформацію про свій вакцинальний статус.

Протягом року учасники заповнювали онлайн-анкети. У них було 18 симптомів, серед яких найпопулярніші:

втрата нюху або смаку;

втома та слабкість;

виснаження;

випадіння волосся.

Анкета також охоплювала рівень втоми. Середній час спостереження за інфекцією типу SARS-CoV-2 становив 18 місяців.

Однак 429 медичних працівників, в яких виявили Омікрон, не повідомляли про тривалі симптоми хвороби. Рівень втоми також був незначний, як в учасників контрольної, неінфікованої групи.

"Ні реінфекції Омікрон, ні вакцинація проти SARS-CoV-2 до зараження Омікроном не вплинули на тривалий Covid. Однак важливо зазначити, що учасниками нашого дослідження були в основному здорові, молоді, вакциновані жінки, і результати можуть бути іншими у більш хворих, літніх та/або невакцинованих людей", – зазначив дослідник Керол Страм з відділу інфекційних захворювань та госпітальної епідеміології кантональної лікарні Санкт-Галлена.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що при тривалому COVID-19 зникає нюх через пошкодження нюхового нерва вірусом.

Науковці також провели низку досліджень та виявили, що вірус може опинитися в мозку та інших частинах тіла при важкому перебігу хвороби.