У пацієнтів з COVID-19 зберігається підвищений ризик смерті на 1,5 року – дослідження

Науковці дослідили, що у пацієнтів з COVID-19 ризик розвитку серцево-судинних захворювань і смерті у 5 разів вищий, ніж у не інфікованих. Він зберігається впродовж 18 місяців.

Велике дослідження опублікували друкованому журналі Cardiovascular Research та Європейського товариства лікарів.

Ризик смерті пацієнтів з COVID-19 впродовж перших 3 тижнів після інфікування у 81 раз вище, ніж у неінфікованих осіб.

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Також ризик смерті лишається вищим у 5 разів упродовж наступних 18 місяців.

"Висновки показують, що пацієнти з COVID-19 повинні перебувати під наглядом принаймні протягом року після одужання від гострого захворювання, щоб діагностувати серцево-судинні ускладнення інфекції, які є частиною тривалого COVID-19", – сказав автор дослідження, професор Ян К. К. Вонг з Університету Гонконгу.

У цьому дослідженні порівнювали частоту серцево-судинних захворювань і смерті серед інфікованих та неінфікованих осіб, залучених до грудня 2020 року, коли у Великій Британії ще не було вакцин.

У ньому взяли участь 7,5 тис. пацієнтів з інфекцією COVID-19 та понад 70 тис. учасників, які не були інфіковані вірусом.

До експерименту залучали людей зі схожими параметрами, такими як вік, звичка куріння, діабет, високий кров’яний тиск, серцево-судинні та інші захворювання.

Середній вік становив 66 років, і було майже однакове число жінок і чоловіків.

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Пацієнти з COVID-19 мали більшу ймовірність кількох серцево-судинних захворювань, як-от інфаркт міокарда, ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність і тромбоз глибоких вен.

Ризики деяких серцево-судинних захворювань, наприклад, інсульту та фібриляції передсердь, були підвищені у пацієнтів з COVID-19 у короткостроковій перспективі, але потім поверталися до нормального рівня.

"Це дослідження проводилося під час першої хвилі пандемії, і майбутні дослідження повинні оцінювати наступні спалахи. Попередні дослідження показали, що вакцинація проти COVID-19 може запобігти ускладненням, – сказав професор Вонг.

Він додав, що необхідні подальші дослідження, аби вивчити ефективність щеплення у зниженні ризиків серцево-судинних захворювань і смерті після інфікування COVID-19.

Нагадаємо, що COVID-19 уражає різні системи організму. Нещодавно науковці з'ясували, що при важкому перебігу хвороби вірус може опинитися в мозку та інших частинах тіла.