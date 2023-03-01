ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї

Пандемія COVID-19 ймовірно поширилась через витік з лабораторії в Ухані в Китаї.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Врей в інтерв’ю Fox News, пише Twitter ФБР.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Йдеться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", – сказав Врей.

Він додав, що офіційний Пекін намагається завадити розслідуванню про походження коронавірусу.

Міністерство енергетики США також заявляло про ймовірне виникнення пандемії через витік з лабораторії в Китаї.

"Поділюся спостереженням, що китайський уряд, як видається, робить усе можливе, аби зірвати й заплутати цю роботу, роботу, яку робимо ми, уряд США та близькі іноземні партнери. Усі шкодують з цього приводу", – заявив директор ФБР.

Нагадаємо, нещодавно Китай оголосив "перемогу" над коронавірусом. Цьому передував значний спалах хвороби.

Нагадаємо, раніше науковці у США знайшли докази щодо природного походження вірусу.

За даними опитувань, 71% українців схилялись до думки, що вірус створений штучно. А секретар РНБО Данілов називав пандемію "біологічною війною".