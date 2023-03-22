Для священників запустили онлайн-курс на тему вакцинації

Центр громадського здоров’я України запустив онлайн-курс для священнослужителів ПЦУ та УГКЦ на тему вакцинації.
На курсі розповідатимуть про профілактику та ефективні способи захисту від інфекційних захворювань, повідомили у ЦГЗ.
"Священнослужителі відіграють важливу роль у творенні суспільної думки, комунікують з парафіянами храмів, здійснюють службу та гуманітарну місію. Їхня підтримка вакцинації безперечно є важливою", – зазначив керівник відділу імунізації ЦГЗ Андрій Пашинний.
З його слів, досвід пандемії COVID-19 та боротьби з іншими хворобами, які спіткали людство довів, що захист від небезпечних інфекційних недуг критично необхідний для виживання.
|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
На онлайн-курсі можна дізнатися більше про вакцинацію та чому вона є критично важливим досягненням людства.
Долучитися до нього можуть керівники різних ланок релігійних організацій та конфесій, а також усі охочі, які хочуть дізнатися більше про його тему,
Лектори курсу:
- архієрей ПЦУ, митрополит Білоцерківський, речник Священного синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря);
- медичний капелан, Голова Комісії Душпастирства Охорони Здоров'я Київської Архиєпархії УГКЦ отець Віталій Воєца;
- фахівчиня з імунізації ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Ганна Яцюк;
- головний фахівець з управління проєктами та міжнародної співпраці ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Дмитро Россовський;
- лікар-епідеміолог ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Святослав Онищук.
Зареєструватися та пройти курс можна на платформі дистанційного навчання Центру.
Нагадаємо, в Україні дозволили щеплювати проти COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років.
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