Для священників запустили онлайн-курс на тему вакцинації

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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22 березня 2023

Центр громадського здоров’я України запустив онлайн-курс  для священнослужителів ПЦУ та УГКЦ на тему вакцинації. 

На курсі розповідатимуть про профілактику та ефективні способи захисту від інфекційних захворювань, повідомили у ЦГЗ.

"Священнослужителі відіграють важливу роль у творенні суспільної думки, комунікують з парафіянами храмів, здійснюють службу та гуманітарну місію. Їхня підтримка вакцинації безперечно є важливою", – зазначив керівник відділу імунізації ЦГЗ Андрій Пашинний. 

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З його слів, досвід пандемії COVID-19 та боротьби з іншими хворобами, які спіткали людство довів, що захист від небезпечних інфекційних недуг критично необхідний для виживання.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

На онлайн-курсі можна дізнатися більше про вакцинацію та чому вона є критично важливим досягненням людства.  

Долучитися до нього можуть керівники різних ланок релігійних організацій та конфесій, а також усі охочі, які хочуть дізнатися більше про його тему, 

 Лектори курсу: 

  • архієрей ПЦУ, митрополит Білоцерківський, речник Священного синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря);
  • медичний капелан, Голова Комісії Душпастирства Охорони Здоров'я Київської Архиєпархії УГКЦ отець Віталій Воєца;
  • фахівчиня з імунізації ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Ганна Яцюк;
  • головний фахівець з управління проєктами та міжнародної співпраці ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Дмитро Россовський;
  • лікар-епідеміолог ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Святослав Онищук.

Зареєструватися та пройти курс можна на платформі дистанційного навчання Центру. 

Нагадаємо, в Україні дозволили щеплювати проти COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років. 

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