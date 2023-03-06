В Україну надійшли ліки для онкохворих на суму майже 11 млн грн

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 березня 2023

В Україну надійшли ліки для онкопацієнтів від благодійників на загальну суму 10,8 млн грн.

Ліки вже розподілені по лікарнях та доступні пацієнтам, які щодня борються з онкологією, повідомляють у благодійному фонді "Пацієнти України".

Ліки вже можна отримати у Національному інституті раку, Черкаському обласному онкологічному диспансері та у громадській організації Афіна. Жінки проти раку.

   Фото: alexraths/Depositphotos

Препарати, які поступили в Україну:

  • Еверолімус у дозуванні 2 мг, 3 мг та 5 мг (загалом 562 упаковки);
  • Абіратерону ацетат, 250 мг (51 упаковка);
  • Оксаліплатин, 50 мг/10 мл (492 упаковки).

Як отримати препарати?

У "Пацієнтах України" пояснюють, що для отримання ліків у НІР або Черкаському обласному онкодиспансері необхідно мати електронне направлення від свого лікаря.

Тоді варто записатись на прийом до онколога, який вже призначить дату введення необхідної терапії або видасть ліки на руки. 

За більш детальною інформацією можна звертатися до кол-центрів цих лікарень:

  • НІР +38 (044) 293-21-50; 
  • Черкаський обласний онкодиспансер +38 (067) 006-59-00.

Щоб отримати ліки від "Афіна. Жінки проти раку" потрібно заповнити Google-форму. Всі деталі можна дізнатися на гарячій лінії організації (+38 066 911 33 33 або +38 068 911 33 33). 

Зі слів медиків, препарати доступні усім онкохворим пацієнтам. За питаннями можна телефонувати на гарячу лінію "Номер здоров'я". Вона працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 (096) 2-888-003, (095) 2-888-005.

Нагадаємо, пацієнти з онкологічними захворюваннями, мають право на безоплатну медичну допомогу. Отримати її можна в будь-якому медичному закладі, що уклав договір з НСЗУ.

Читайте також: Інститут раку уклав договір з НСЗУ: які послуги будуть безоплатні для онкопацієнтів


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