Які послуги у Інституті раку є безкоштовними для пацієнтів – пояснюють у НСЗУ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 березня 2023

У Національній службі здоров'я України розповіли, які медичні послуги у Національному інституті раку є безкоштовними для пацієнтів за Програмою медичних гарантій. 

Як розповіли "Українській правді. Життя" у НСЗУ, раніше заклад фінансувався через субвенцію Міністерства охорони здоров’я. Тепер держава фінансуватиме витрати на лікування пацієнтів за конкретними напрямками, оскільки медзаклад уклав договір з НСЗУ.

Медзаклад подав пропозиції про укладення договору на 16 пакетів.

За цими пакетами пацієнти зможуть безоплатно отримувати наступні медичні послуги: 

  • пакети з раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія);
  • хіміотерапевтичне лікування;
  • радіологічне лікування;
  • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
  • мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
  • діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;
  • хірургічні операції в стаціонарних умовах;
  • хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня;
  • медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;
  • стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;
  • забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.
 Фото: saragolfart@gmail.com/Depositphotos

Які  хірургічні операції можна зробити у  НІР безкоштовно

У НІР працюють відділення онконейрохірургії та відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології.

 У відділенні онконейрохірургії проводять:

◼ нейрохірургічне лікування пухлин головного та спинного мозку і хребта;

◼ операції при вроджених вадах розвитку та пухлинах головного та спинного мозку у дітей;

◼ хірургічне лікування компресійних переломів у онкологічних хворих (стабілізації титановими імплантами, вертебропластика кістковим цементом, кіфопластика);

◼ біопсії пухлин головного мозку та хребта тощо.

У відділенні малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології проводять:

◼ лапароскопічні, малоінвазивні операції при різних формах онкологічної патології;

◼ реконструктивно-відновні операції після первинних хірургічних втручань;

◼ локорегіонарна внутрішньопечінкова хіміотерапія;

◼ радіочастотна, термальна абляція метастазів паренхіматозних органів; 

◼ діагностичні хірургічні втручання.

 У НІР  надається весь спектр послуг пацієнтам за Програмою медичних гарантій за умови наявності за електронного направлення від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря.

У НСЗУ наголосили, що за Програмою медичних гарантій може не відшкодовуватися вартість одноразових інструментів для деяких лапароскопічних операцій. 

Однак у пакет входить оплата роботи лікарів , і пацієнти не мусять платити хірургам та анестезіологам за проведення втручання. 

Як зробити безоплатне КТ і МРТ у НІР

Комп'ютерна томографію (КТ)Т і  магнітно-резонансна томографія (МРТ) – передбачені в низці пакетів Програми медичних гарантій. 

Національний інститут раку має договір із НСЗУ на 16 пакетів послуг. 

З них у межах шести пакетів передбачено проведення КТ і МРТ (зокрема, з внутрішньовенним контрастуванням) безоплатно як в стаціонарі, так і амбулаторно:

  • хіміотерапевтичне лікування;
  • радіологічне лікування;
  • лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;
  • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
  • хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах (КТ і МРТ серед додаткових вимог);
  • профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.

КТ або МРТ можна зробити за направлення лікаря, з яким укладено декларацію або лікуючого лікаря. Або самостійно звернутися до лікаря, у якого пацієнт  із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом. Також послуга безоплатна при самозверненні у невідкладному стані.

При стаціонарному лікуванні  направлення не потрібне. Однак КТ й МРТ робиться виключно за призначенням лікуючого лікаря.

Кого беруть на лікування у НІР

Українці з онкологією можуть отримати безоплатну медичну допомогу в Національному інституті раку. 

Якщо у пацієнта підтверджений діагноз в іншому медзакладі, але він хоче отримати другу думку лікаря-спеціаліста. Для цього потрібно взяти направлення у лікуючого лікаря та пройти діагностику в Національному інституті раку. 

НІР приймає первинних пацієнтів за електронним направленням від сімейних лікарів або лікарів онкологів регіональних онкоцентрів. 

  Як  записатися на консультацію або діагностику в Національний інститут раку?

Для того, щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, слід записатися  через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50.  Пацієнту запропонують обрати день та час візиту. 

Можна звернутися одразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням. Однак це займе більше часу.

Також в Національному інституті раку можна отримати онлайн-консультацію лікаря. Для цього надішліть ваше звернення та проскановані документи на електронну скриньку unci.cons@gmail.com

Щоб отримати безоплатну онлайн-консультацію дитячого онколога надішліть ваше звернення та проскановані документи на nir.pediatr.consult@gmail.com.

Єдина умова – це наявність направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів. 

Нагадаємо, нова директорка Національного інституту раку Олена Єфіменко розповіла про те, як працюватиме заклад за Програмою медгарантій.

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