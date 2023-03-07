Які послуги у Інституті раку є безкоштовними для пацієнтів – пояснюють у НСЗУ

У Національній службі здоров'я України розповіли, які медичні послуги у Національному інституті раку є безкоштовними для пацієнтів за Програмою медичних гарантій.

Як розповіли "Українській правді. Життя" у НСЗУ, раніше заклад фінансувався через субвенцію Міністерства охорони здоров’я. Тепер держава фінансуватиме витрати на лікування пацієнтів за конкретними напрямками, оскільки медзаклад уклав договір з НСЗУ.

Медзаклад подав пропозиції про укладення договору на 16 пакетів.

За цими пакетами пацієнти зможуть безоплатно отримувати наступні медичні послуги:

пакети з раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія);

хіміотерапевтичне лікування;

радіологічне лікування;

стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;

хірургічні операції в стаціонарних умовах;

хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня;

медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;

стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;

забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

Які хірургічні операції можна зробити у НІР безкоштовно

У НІР працюють відділення онконейрохірургії та відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології.

У відділенні онконейрохірургії проводять:

◼ нейрохірургічне лікування пухлин головного та спинного мозку і хребта;

◼ операції при вроджених вадах розвитку та пухлинах головного та спинного мозку у дітей;

◼ хірургічне лікування компресійних переломів у онкологічних хворих (стабілізації титановими імплантами, вертебропластика кістковим цементом, кіфопластика);

◼ біопсії пухлин головного мозку та хребта тощо.

У відділенні малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології проводять:

◼ лапароскопічні, малоінвазивні операції при різних формах онкологічної патології;

◼ реконструктивно-відновні операції після первинних хірургічних втручань;

◼ локорегіонарна внутрішньопечінкова хіміотерапія;

◼ радіочастотна, термальна абляція метастазів паренхіматозних органів;

◼ діагностичні хірургічні втручання.

У НІР надається весь спектр послуг пацієнтам за Програмою медичних гарантій за умови наявності за електронного направлення від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря.

У НСЗУ наголосили, що за Програмою медичних гарантій може не відшкодовуватися вартість одноразових інструментів для деяких лапароскопічних операцій.

Однак у пакет входить оплата роботи лікарів , і пацієнти не мусять платити хірургам та анестезіологам за проведення втручання.

Як зробити безоплатне КТ і МРТ у НІР

Комп'ютерна томографію (КТ)Т і магнітно-резонансна томографія (МРТ) – передбачені в низці пакетів Програми медичних гарантій.

Національний інститут раку має договір із НСЗУ на 16 пакетів послуг.

З них у межах шести пакетів передбачено проведення КТ і МРТ (зокрема, з внутрішньовенним контрастуванням) безоплатно як в стаціонарі, так і амбулаторно:

хіміотерапевтичне лікування;

радіологічне лікування;

лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах (КТ і МРТ серед додаткових вимог);

профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.

КТ або МРТ можна зробити за направлення лікаря, з яким укладено декларацію або лікуючого лікаря. Або самостійно звернутися до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом. Також послуга безоплатна при самозверненні у невідкладному стані.

При стаціонарному лікуванні направлення не потрібне. Однак КТ й МРТ робиться виключно за призначенням лікуючого лікаря.

Кого беруть на лікування у НІР

Українці з онкологією можуть отримати безоплатну медичну допомогу в Національному інституті раку.

Якщо у пацієнта підтверджений діагноз в іншому медзакладі, але він хоче отримати другу думку лікаря-спеціаліста. Для цього потрібно взяти направлення у лікуючого лікаря та пройти діагностику в Національному інституті раку.

НІР приймає первинних пацієнтів за електронним направленням від сімейних лікарів або лікарів онкологів регіональних онкоцентрів.

Як записатися на консультацію або діагностику в Національний інститут раку?

Для того, щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, слід записатися через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50. Пацієнту запропонують обрати день та час візиту.

Можна звернутися одразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням. Однак це займе більше часу.

Також в Національному інституті раку можна отримати онлайн-консультацію лікаря. Для цього надішліть ваше звернення та проскановані документи на електронну скриньку unci.cons@gmail.com

Щоб отримати безоплатну онлайн-консультацію дитячого онколога надішліть ваше звернення та проскановані документи на nir.pediatr.consult@gmail.com.

Єдина умова – це наявність направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.

Нагадаємо, нова директорка Національного інституту раку Олена Єфіменко розповіла про те, як працюватиме заклад за Програмою медгарантій.