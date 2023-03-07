Які послуги у Інституті раку є безкоштовними для пацієнтів – пояснюють у НСЗУ

У Національній службі здоров'я України розповіли, які медичні послуги у Національному інституті раку є безкоштовними для пацієнтів за Програмою медичних гарантій.
Як розповіли "Українській правді. Життя" у НСЗУ, раніше заклад фінансувався через субвенцію Міністерства охорони здоров’я. Тепер держава фінансуватиме витрати на лікування пацієнтів за конкретними напрямками, оскільки медзаклад уклав договір з НСЗУ.
Медзаклад подав пропозиції про укладення договору на 16 пакетів.
За цими пакетами пацієнти зможуть безоплатно отримувати наступні медичні послуги:
- пакети з раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія);
- хіміотерапевтичне лікування;
- радіологічне лікування;
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
- діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;
- хірургічні операції в стаціонарних умовах;
- хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня;
- медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;
- стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;
- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.
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Які хірургічні операції можна зробити у НІР безкоштовно
У НІР працюють відділення онконейрохірургії та відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології.
У відділенні онконейрохірургії проводять:
◼ нейрохірургічне лікування пухлин головного та спинного мозку і хребта;
◼ операції при вроджених вадах розвитку та пухлинах головного та спинного мозку у дітей;
◼ хірургічне лікування компресійних переломів у онкологічних хворих (стабілізації титановими імплантами, вертебропластика кістковим цементом, кіфопластика);
◼ біопсії пухлин головного мозку та хребта тощо.
У відділенні малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології проводять:
◼ лапароскопічні, малоінвазивні операції при різних формах онкологічної патології;
◼ реконструктивно-відновні операції після первинних хірургічних втручань;
◼ локорегіонарна внутрішньопечінкова хіміотерапія;
◼ радіочастотна, термальна абляція метастазів паренхіматозних органів;
◼ діагностичні хірургічні втручання.
У НІР надається весь спектр послуг пацієнтам за Програмою медичних гарантій за умови наявності за електронного направлення від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря.
У НСЗУ наголосили, що за Програмою медичних гарантій може не відшкодовуватися вартість одноразових інструментів для деяких лапароскопічних операцій.
Однак у пакет входить оплата роботи лікарів , і пацієнти не мусять платити хірургам та анестезіологам за проведення втручання.
Як зробити безоплатне КТ і МРТ у НІР
Комп'ютерна томографію (КТ)Т і магнітно-резонансна томографія (МРТ) – передбачені в низці пакетів Програми медичних гарантій.
Національний інститут раку має договір із НСЗУ на 16 пакетів послуг.
З них у межах шести пакетів передбачено проведення КТ і МРТ (зокрема, з внутрішньовенним контрастуванням) безоплатно як в стаціонарі, так і амбулаторно:
- хіміотерапевтичне лікування;
- радіологічне лікування;
- лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах (КТ і МРТ серед додаткових вимог);
- профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.
КТ або МРТ можна зробити за направлення лікаря, з яким укладено декларацію або лікуючого лікаря. Або самостійно звернутися до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом. Також послуга безоплатна при самозверненні у невідкладному стані.
При стаціонарному лікуванні направлення не потрібне. Однак КТ й МРТ робиться виключно за призначенням лікуючого лікаря.
Кого беруть на лікування у НІР
Українці з онкологією можуть отримати безоплатну медичну допомогу в Національному інституті раку.
Якщо у пацієнта підтверджений діагноз в іншому медзакладі, але він хоче отримати другу думку лікаря-спеціаліста. Для цього потрібно взяти направлення у лікуючого лікаря та пройти діагностику в Національному інституті раку.
НІР приймає первинних пацієнтів за електронним направленням від сімейних лікарів або лікарів онкологів регіональних онкоцентрів.
Як записатися на консультацію або діагностику в Національний інститут раку?
Для того, щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, слід записатися через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50. Пацієнту запропонують обрати день та час візиту.
Можна звернутися одразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням. Однак це займе більше часу.
Також в Національному інституті раку можна отримати онлайн-консультацію лікаря. Для цього надішліть ваше звернення та проскановані документи на електронну скриньку unci.cons@gmail.com
Щоб отримати безоплатну онлайн-консультацію дитячого онколога надішліть ваше звернення та проскановані документи на nir.pediatr.consult@gmail.com.
Єдина умова – це наявність направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.
Нагадаємо, нова директорка Національного інституту раку Олена Єфіменко розповіла про те, як працюватиме заклад за Програмою медгарантій.
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