Експериментальна вакцина перешкоджає рецидиву раку шкіри – дослідники США

Компанія Moderna розробила експериментальну вакцину, яка в поєднанні з імунотерапією Keytruda може знизити ризик смерті від раку шкіри або рецидиву.

Про це повідомили дослідники під час засідання Американської асоціації дослідження раку в Орландо, пише Reuters.

Вчені з’ясували, що вакцина на 44% ефективніша у поєднанні з імунотерапією Keytruda, аніж просто імунотерапія.

"І загальної терапевтичної точки зору раку – це потенційно великий прорив", – сказав у заяві доктор, експерт з меланоми в Mass General Cancer Раян Салліван, який працював над дослідженням.

Вакцину виготовляють на основі аналізу пухлини пацієнта після хірургічного видалення. Вона розроблена, щоб "навчити" імунну систему розпізнавати та атакувати специфічні мутації в ракових клітинах.

У проміжному дослідженні брали участь чоловіки та жінки з високим ризиком рецидиву меланоми.

Серед 107 учасників дослідження, які отримали як експериментальну вакцину, так і імунотерапію Keytruda, рак повернувся у 24-х (22,4%) протягом двох років спостереження, порівняно з 20 із 50 (40%), які отримали лише імунотерапію Keytruda.

Як зазначають вчені, серйозні побічні ефекти були подібні між двома групами досліджуваних. Найпоширенішим побічним ефектом від вакцини була втома.

У компанії, що розробили вакцину, повідомили, що дослідники ведуть переговори з регулюючими органами США щодо планування пізньої стадії випробування.

"Може минути три-чотири роки, перш ніж стануть відомі результати більших випробувань", – сказав в інтерв’ю голова глобального клінічного розвитку Merck і головний лікар Еліав Барр.

Він додав, що розробка персоналізованої мРНК-вакцини для кожного пацієнта займає близько восьми тижнів.Нагадаємо, науковці США виявили ген, за допомогою якого можна спрогнозувати ризик серцевого нападу.