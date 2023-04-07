У США COVID-19 спричинив пошкодження мозку у 2 немовлят, інфікованих в утробі

У США COVID-19 спричинив пошкодження мозку у двох немовлят, чиї матері заразилися під час вагітності.

Вірус SARS-CoV-2 проник через материнську плаценту, повідомляє Reuters.

Відповідне дослідження опублікували вчені з Університету Маямі у науковому розділі "Педіатрія" на платформі American Academy of Pediatrics.

Обидва немовляти мали серйозні затримки в розвитку. Один з малюків помер у віці 13 місяців.

У жодного з немовлят не було позитивного тесту на вірус SARS-CoV-2, але був високий рівень антитіл до COVID-19 в крові, сказала неонатолог і доцент педіатрії в Університеті Майамі Мерлін Бенні.

За її словами, це свідчить про те, що вірус перейшов від матері до дитини через плаценту.

Лікарі і раніше підозрювали, що COVID-19 може впливати на мозок плоду під час вагітності хворої жінки. Але прямі докази цього з'явилися тільки зараз.

Вченим відомі деякі віруси, які можуть проникати через плаценту і викликати ураження мозку плода – зокрема цитомегаловірус, краснуха, ВІЛ та вірус Зіка.

Раніше SARS-CoV-2 виявляли у тканинах мозку дорослих, і деякі експерти підозрювали, що він також може впливати на плід.

"Це перший раз, коли ми змогли продемонструвати вірус в організмі плода при трансплацентарному проходженні", – розповів на брифінгу доктор Майкл Пайдас, завідувач кафедри акушерства та гінекології в Університеті Маямі.

Немовлята народилися у молодих мам, які отримали позитивний результат на коронавірус під час другого триместру вагітності.

Це сталося у розпал пандемії 2020 року, коли поширювався найбільш небезпечний штам "Дельта", а вакцин не було.

Одна жінка мала лише легкі симптоми і виносила дитину до кінця терміну, а інша настілька нездужала, що лікарям довелося прийняти пологи на 32-му тижні вагітності.

У новонароджених були судоми з першого дня життя. При народженні у дітей не було мікроцефалії, як це трапляється при вірусі Зіка.

Однак мікроцефалія розвинулася з часом, оскільки мозок немовлят перестав рости нормальними темпами.

Команда знайшла докази наявності вірусу в плацентах обох матерів.

Розтин мозку дитини, яка померла, також виявив вірус COVID-19. Це означає, що ураження було спричинене саме інфекцією.

Акушер-гінеколог з Університету Маямі Шахназ Дуара каже, що такі випадки рідкісні, але жінкам все одно варто повідомити педіатрів, якщо вони хворіли на COVID-19 під час вагітності.

Адже деякі вади мозку можуть бути непомітні, поки діти не підуть до школи.

Команда лікарів також закликає майбутніх мам та жінок, які тільки планують вагітність, вакцинуватися проти COVID-19.

Наразі невідомо, чи можуть інші штами, крім "Дельти", викликати такі патології у дітей.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що вагітні жінки з COVID-19 мають вищий ризик ускладнень внаслідок хвороби та госпіталізації.