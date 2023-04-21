Ляшко розповів, коли в Україні припинять існування медкомісії, які встановлюють інвалідність

Яна Осадча журналістка УП.Життя
25405
21 квітня 2023

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", – заявив міністр.

Реклама:

За словами Ляшка, для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

 МСЕК припинять своє існування з 1 січня 2025 року

Утім, очільник МОЗ запевнив, що ці зміни будуть внесені.

Нагадаємо, у МОЗ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність. Зокрема, планують створити мультидисциплінарні реабілітаційні команди і перевести систему МСЕК в електронний формат. 

Спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров’я.

На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації. Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.

Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсуватиме деякі витрати.

Реклама:

Читайте також: Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби


Реклама:


Реклама:
 2090
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2952
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20756
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій