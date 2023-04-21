Ляшко розповів, коли в Україні припинять існування медкомісії, які встановлюють інвалідність

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", – заявив міністр.

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За словами Ляшка, для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

МСЕК припинять своє існування з 1 січня 2025 року

Утім, очільник МОЗ запевнив, що ці зміни будуть внесені.

Нагадаємо, у МОЗ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність. Зокрема, планують створити мультидисциплінарні реабілітаційні команди і перевести систему МСЕК в електронний формат.

Спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров’я.

На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації. Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.

Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсуватиме деякі витрати.

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