Китай цензурував наукові дослідження, які робили на початку пандемії COVID-19 – The New York Times

Влада Китаю вилучала дані досліджень та наукові публікації, у яких йшлось про початок пандемії COVID-19. Вона також видалила зразки генетичних послідовностей із баз даних, повідомляє The New York Times.

На початку пандемії, коли дослідники оприлюднили дані про перших хворих та померлих, Китай змусив науковців відкликали статтю. Автори навіть додали в текст заклик не цитувати публікацію.

Журналістам-розслідувачам із The New York Times вдалось встановити, що причиною тому є авторитарний режим цензури, спрямований на міжнародні наукові журнали та наукові бази даних.

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Наразі немає доказів, що це робили для того, щоб приховати походження вірусу, однак відсутність вихідних даних та досліджень ускладнює встановлення цього факту.

Наприклад, дослідження зразків продуктів з ринку в Ухані, які зібрали у січні 2020 року, оприлюднили лише навесні 2023 року.

"Я вважаю, що існує серйозна політична програма, яка впливає на науку", – сказав Едвард Голмс, біолог із Сіднейського університету, який був частиною аналітичної групи, що досліджувала ДНК єнотовидного собаки.

Незабаром після того, як науковці повідомили китайських колег про свої відкриття, генетичні послідовності тимчасово зникли з глобальної бази даних.

"Це просто жалюгідно, що ми перебуваємо на цій стадії, коли ми ведемо приховані розмови про видалені дані", – сказав доктор Голмс.

Точкою неповернення стала перша смерть від COVID-19: у лютому 2020 року помер лікар з Ухані, який намагався попередити про небезпеку вірусу.

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Урядову цільову групу в Китаї призначили відповідальною за всі дослідження коронавірусу.

На початку березня 2020 року вчені з провідних китайських лабораторій опублікували статтю про те, як коронавірус може мутувати. Це дослідження базувалось на зразках з середини 2019 року, і охоплював період за довго до того, як уряд Китаю вжив заходів.

Вже наступного дня Міністерство освіти Китаю наказало університетам подавати теми досліджень урядовій робочій групі на затвердження, згідно з директивою, розміщеною на вебсайті університету. Тих, хто не перевірив свої наукові проєкти або "спричинив серйозні негативні соціальні наслідки", могли покарати.

Так само цензурували коментарі викладачів та професорів на тему COVID-19.

Науковці з Китаю відкликали усі матеріали, які ймовірно могли нашкодити репутації Китаю. Наприклад, дослідження про інфікованих дітей у Південному Китаї та опитування про рівень депресії та тривоги серед китайських медичних працівників, які лікували пацієнтів із COVID-19.

Вірусолог доктор Блум, вивчав таблиці в науковій статті в червні 2021 року, коли виявив, що десятки послідовностей генів були видалені з архіву в урядовій базі даних США. Дані з початку 2020 року надіслали вчені з Уханського університету. Але вони дивним чином зникли. Після розголосу Блумом їх відновили у дещо зміненому форматі на урядовому сайті Китаю.

1 квітня Пекін обмежив доступ іноземців до академічного порталу China National Knowledge Infrastructure. При тому китайських вчених агітують публікуватися переважно у вітчизняних журналах, а не в міжнародних виданнях.

А уряд Китаю "натякає", що треба вивчати походження вірусу за межами авторитарної країни.

Нагадаємо, Китай досі не опублікував офіційної версії щодо походження вірусу. Є команда вчених, яка припускає, що COVID-19 має природне походження, інші ж вважають його штучним. Нещодавно влада США вимагала від Китаю нарешті розкрити правду.