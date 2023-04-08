Китай опублікував дані дослідження про COVID-19 на ринку в Ухані

Вчені з Китайського центру контролю та профілактики захворювань досліджували зразки морепродуктів з ринку в Ухані ще на початку пандемії COVID-19 – у січні 2020 року.

Результати оприлюднили у науковому журналі Nature лише у квітні 2023, після чисельних закликів, зокрема ВООЗ.

Дослідження розпочали, коли стало відомо, що одні з перших COVID-інфікованих контактували з морепродуктами на ринку в Ухані.

Всього науковці з Китаю дослідили 1380 зразків на території ринку морепродуктів і диких тварин Хуанань і навколо нього. Зокрема, для проби відібрали 923 зразки навколишнього середовища та 457 зразків від 18 видів тварин – безпритульних і акваріумних.

Вірус виявили у 73 зразках навколишнього середовища, але в жодному зі зразків тварин. Вчені припускають, що на морепродуктах міг зберігатися вірус, який заразив людей.

"Віруси з ринку мали нуклеотидну ідентичність від 99,99% до 100% з людським ізолятом. SARS-CoV-2 був виявлений у зразку з навколишнього середовища", – йдеться у дослідженні.

При цьому китайські дослідники зауважують, що цих висновків все ще недостатньо, аби стверджувати, що SARS-CoV-2 виник через передачу від тварини до людини.

У підсумку науковці додають, що походження вірусу SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19, досі залишається невизначеним.

Деякі науковці закликають з обережністю інтерпретувати результати дослідження, на оприлюднення даних якого знадобилося аж три роки.

"Якщо ми коли-небудь дізнаємося про точне походження SARS-CoV-2, я підозрюю, що це буде отримано з нової інформації про випадки чи події на початку грудня чи листопада 2019 року або раніше", – заявив вірусолог Джессі Блум з онкологічного центру Фреда Гатчінсона у Сіетлі.

Нагадаємо, раніше вчені досліджували єнотоподібних собак, які ймовірно були переносниками вірусу.

Водночас досі існує декілька версій походження вірусу. Наприклад, у звіті ФБР йшлось про те, що пандемію спричинив витік з лабораторії в Ухані, через що влада США вимагала від Китаю розсекретити інформацію.