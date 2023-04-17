"Епоха минула": у Пекіні дозволили їздити в метро без масок проти COVID-19

У Китаї скасували обов’язкове носіння масок проти COVID-19 для пасажирів громадського траспорту.

Зокрема, маски тепер не обов’язкові у пекінському метрополітені, повідомляє Reuters.

Співробітники однієї зі станції метро вже зняли знаки, які нагадували людям про необхідність закривати обличчя, за даними Beijing Daily.

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Крім громадського траспорту, маски наразі є необов'язковими у супермаркетах, кінотеатрах та інших закритих приміщеннях з великим скупченням людей.

Водночас маски залишаються обов'язковими, якщо у людини позитивний результат тесту на COVID-19 або підозрілі симптоми; під час локальних спалахів, а також у медичних установах та будинках для людей похилого віку.

Фото: spukkato

Китай скасував суворі правила щодо COVID-19 ще у грудні минулого року, а у лютому оголосив про "перемогу" над COVID-19.

На початку квітня рівень захворюваності дещо підвищився, але експерти стверджували, що Китай навряд чи матиме ще одну велику хвилю COVID-19.

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Головний епідеміолог Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що пандемія наближається до кінця, повідомляє China Daily.

Деякі користувачі китайських соцмереж зраділи через послаблення обмежень.

"Це наче епоха минула", – прокоментував користувач китайського додатку Xiaohongshu.

Однак дехто навпаки – висловив занепокоєння.

"Будемо сподіватися, що не буде другої хвилі інфекцій", – написав користувач китайської соціальної мережі Weibo.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що весною та влітку в Україні очікується спад захворюваності на COVID-19. А з травня прогнозуються мінімальні показники впродовж усього літа.

Нині майже всі випадки COVID-19 в Україні викликані штамом "Кракен".