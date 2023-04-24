У ЦГЗ назвали відсоток смертності від COVID-19 в Україні

В Україні стрімко знижується кількість летальних випадків через пандемію COVID-19.
Наразі це менше 1% від усіх зареєстрованих пацієнтів, зазначили у коментарі для "Української правди. Життя" в Центрі громадського здоров'я.
"За 17-23 квітня в Україні спостерігається зниження захворюваності на COVID-19 на 34,6% у порівнянні з попереднім тижнем.
Зазвичай помирають пацієнти старше 60 років, які мають супутні захворювання", – пояснила керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.
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Наразі найпоширенішим є штам "Омікрон". Він має значно меншу летальність, ніж "Дельта".
"Зараз реєструється менше 1% летальних випадків серед зареєстрованих випадків. Під час циркуляції штаму "Дельта" цей показник був більше 7%", – додає вона.
У ЦГЗ також пояснили, що 7 летальних випадків на Івано-Франківщині та 10 на Черкащині – це кількість пацієнтів, які мали лабораторно підтверджений COVID-19, однак причина смерті цих осіб може бути інша.
Нагадаємо, що журналісти The New York Times виявили, що уряд Китаю перешкоджав дослідженню перших випадків COVID-19 та навіть змусив видалити дані.
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