В AstraZeneca переконані, що коктейль з антитіл проти COVID-19 захищає від усіх варіантів вірусу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 квітня 2023

У компанії AstraZeneca переконані, що нова версія вакцини проти COVID-19 з антитілом під назвою AZD3152 зможе захистити від усіх можливих варіантів вірусу. 

Передусім, йдеться про пацієнтів з ослабленим імунітетом, повідомляє Reuters.

У компанії провели низку лабораторних досліджень, у результаті яких довели, що нове антитіло AZD3152 нейтралізує усі відомі варіанти коронавірусу. 

Виконавча віцепрезидентка AstraZeneca з вакцин та імунної терапії Іскра Рейк прогнозує, що новий препарат буде доступним вже до кінця 2023 року. 

 Фото: overcrew/Depositphotos

За її словами, ця вакцина найбільше потрібна людям з ослабленою імунною системою, хронічними хворобами і тим, хто проходить імуносупресивне лікування. За підрахунками фахівців, це близько 2% населення планети.

У січні 2023 року регулятор охорони здоров’я США скасував дозвіл на екстрене використання оригінального коктейлю AstraZeneca з антитілами до COVID-19 Evusheld, оскільки він не діяв на нові домінуючі варіанти коронавірусу.

Нагадаємо,  AstraZeneca займалась також розробкою назального спрею проти COVID-19, але він не отримав клінічно доведеної ефективності.

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