Які хвороби в Україні "насторожують" МОЗ? Відповів Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я висловлюють настороженість до кількох недугів, які можуть загрожувати українцям.

Зокрема, йдеться про проблему антимікробної резистентності, правець, гепатити і дифтерію, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В інтерв'ю "Укрінформу" заступник міністра охорони здоров’я пояснив, як вберегтися від цих захворювань.

"Єдиним методом профілактики антимікробної резистентності є раціональне застосування антимікробних препаратів. Зараз в Україні вже неможливо купити антибіотик без рецепта", – каже Кузін.

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Кузін розповів, що МОЗ проводить спеціальний моніторинг і під виглядом пацієнтів намагається купити антибіотики. Спочатку аптек-порушників було багато, але зараз – усе менше.

"Також є питання інфекційного контролю, дотримання певних протиепідемічних правил у закладах охорони здоров'я. Але антимікробна резистентність – проблема, з якою Україна буде боротися ще дуже багато років", – каже головний лікар.

Нагадаємо, антибіотикорезистентність – світова проблема, якої можна уникнути, якщо не приймати антибіотики проти вірусів, "для профілактики" або без призначення лікаря.

Під час війни і військовим, і цивільним українцям може загрожувати правець. Кузін нагадує, що кожна доросла людина має пройти вакцинацію щонайменше раз на 10 років.

Щеплення робиться одночасно проти правця та дифтерії.

"Дифтерія залишається доволі вузькою дитячою інфекцією. Ми спостерігаємо поодинокі випадки дифтерії на території України і це вакцинокерована інфекція. Ми не очікуємо і не прогнозуємо, що будуть епідемічні спалахи саме дифтерії, але по відношенню до кожного випадку зараз застосовуються максимальні заходи, щоб його локалізувати", – сказав Кузін.

Також МОЗ має настороженість щодо гепатитів. Вони особливо загрожують лікарям на передовій або в закладах "екстренки".

Лікар закликав українців не ризикувати здоров’ям і вакцинуватися відповідно до Національного календаря щеплень.