Які хвороби в Україні "насторожують" МОЗ? Відповів Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я висловлюють настороженість до кількох недугів, які можуть загрожувати українцям.

Зокрема, йдеться про проблему антимікробної резистентності, правець, гепатити і дифтерію, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В інтерв'ю "Укрінформу" заступник міністра охорони здоров’я пояснив, як вберегтися від цих захворювань.

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"Єдиним методом профілактики антимікробної резистентності є раціональне застосування антимікробних препаратів. Зараз в Україні вже неможливо купити антибіотик без рецепта", – каже Кузін.

Фото: edu1971 /Depositphotos

Кузін розповів, що МОЗ проводить спеціальний моніторинг і під виглядом пацієнтів намагається купити антибіотики. Спочатку аптек-порушників було багато, але зараз – усе менше.

"Також є питання інфекційного контролю, дотримання певних протиепідемічних правил у закладах охорони здоров'я. Але антимікробна резистентність – проблема, з якою Україна буде боротися ще дуже багато років", – каже головний лікар.

Нагадаємо, антибіотикорезистентність – світова проблема, якої можна уникнути, якщо не приймати антибіотики проти вірусів, "для профілактики" або без призначення лікаря.

Під час війни і військовим, і цивільним українцям може загрожувати правець. Кузін нагадує, що кожна доросла людина має пройти вакцинацію щонайменше раз на 10 років.

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Щеплення робиться одночасно проти правця та дифтерії.

"Дифтерія залишається доволі вузькою дитячою інфекцією. Ми спостерігаємо поодинокі випадки дифтерії на території України і це вакцинокерована інфекція. Ми не очікуємо і не прогнозуємо, що будуть епідемічні спалахи саме дифтерії, але по відношенню до кожного випадку зараз застосовуються максимальні заходи, щоб його локалізувати", – сказав Кузін.

Також МОЗ має настороженість щодо гепатитів. Вони особливо загрожують лікарям на передовій або в закладах "екстренки".

Лікар закликав українців не ризикувати здоров’ям і вакцинуватися відповідно до Національного календаря щеплень.