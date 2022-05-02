У КМДА закликають містян щепитися проти правця та дифтерії

Київська міська влада закликає мешканців столиці пройти вакцинацію проти правця та дифтерії.
В умовах війни ризик захворіти однією з цих небезпечних хвороб збільшується, як і актуальність рутинної вакцинації, каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Зараз ризик отримати травму значно збільшується, зростає й загроза правцю.
Можливість захворіти дифтерією в умовах скупчення і переміщення великої кількості людей також збільшується", – говорить він.
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Усі дорослі мають робити щеплення проти правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації: один раз на 10 років, починаючи з 16 років.
В усіх комунальних закладах вакцина в наявності та безкоштовна.
Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки. Може також викликати загальну інтоксикацію й ураження серцево-судинної та нервової систем.
Правець вражає центральну нервову систему та проявляється через судоми на тлі постійного напруження скелетних м'язів. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами або уламками деревини.
"Не зволікайте, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем і зробіть щеплення проти правця та дифтерії", – закликають в КМДА.
Нагадаємо, Національний календар вакцинації передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань.
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