Як придбати ліки для домашніх тварин за е-рецептом – пояснює МОЗ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 квітня 2023

З квітня рецептурні ліки можна придбати як за паперовим рецептом, так і за електронним.

Це стосується не тільки ліків для людей, але й для тварин.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як придбати препарати ветеринарної медицини.

З впровадженням електронного рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.

 Фото: SimpleFoto/Depositphotos

Як і раніше, ліки для домашніх улюбленців можна придбати у звичайній аптеці.

У МОЗ наголошують, що відпуск ліків для тварин, як і до 1 квітня 2023-го, здійснюється виключно за відповідним рецептом від ветеринара.

Видача рецептів на ветеринарні препарати здійснюється згідно з вимогами до форми та оформлення рецептів на ветеринарні препарати.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українцям купити ліки за е-рецептом.

Читайте також: Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ


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