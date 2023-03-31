Як українцям купити ліки за електронним рецептом: інструкція

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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31 березня 2023

В Україні з 1 квітня можна буде придбати рецептурні ліки не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

"УП Життя" дізналася, як українцям купити ліки за рецептом.

Для отримання е-рецепту, необхідно звернутися до лікаря – не обов’язково сімейного. Перший рецепт медик має виписати під час прийому. Наступні у деяких випадках можна отримати дистанційно.

Як розповів головний педіатр медичної мережі "Добробут" Олексій Риков, на прийомі пацієнт отримає унікальний код з рецептом повідомленням на мобільний телефон. 

Інфографіка: УП. Життя

Щоб купити ліки, отриманий на прийомі у лікаря код необхідно показати в аптеці.

Працівники внесуть його у систему, де буде написано, які саме медикаменти вам потрібні.

Якщо хворий проходить тривале лікування гострих або хронічних недуг або має потребу продовжити лікування/профілактику, то повторний е-рецепт можна буде отримати вже онлайн.

Ліки за електронним рецептом можна придбати лише один раз – не пізніше, ніж завершиться термін дії е-рецепта.

Термін дії одного е-рецепта становить 10 днів для наркотичних та 30 днів – для решти рецептурних препаратів. Частота отримання такого рецепта залежить від необхідності лікування, яку визначає лікар.

✅ Варто пам’ятати, що використати електронний рецепт можна і повторно у разі, якщо під час першого походу до аптеки ви купили меншу кількість ліків, ніж призначено. 

Після придбання ліків у повному обсязі, рецепт стає недійсним.

Механізм електронного рецепту полягає у призначенні не конкретних медикаментів, а активної речовини, яка входить до їхнього складу. До компанії-виробника лікарського засобу прив’язки не буде. Пацієнт сам може вирішити, яку марку ліків обирати.

Якщо сам пацієнт або ж його рідні чи близькі не мають мобільного телефону, то лікар може виписати паперовий рецепт. 

Е-рецепт вирішує проблему з постійною потребою його  оновлювати, стверджує МОЗ.

"МОЗ не розширює перелік рецептурних препаратів (!), а вводить на рецептурні препарати додатковий цифровий інструмент", – додав головний педіатр медичної мережі "Добробут" Олексій Риков.

✅ Люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати наступні рецепти дистанційно – про це треба завчасно домовитися з лікарем.

Якщо препарат призначений для постійного прийому, то пацієнту не потрібно ходити кожен раз до лікаря. Для цього медик має вказати відповідну примітку у рецепті. 

Якщо йдеться про сильнодіючі препарати, то відпуск препаратів за кількістю є обмеженим. 

"Ніхто не може виписати 200 таблеток сильнодіючого препарату навіть для хронічного хворого. Тому і зараз пацієнтам періодично треба ходити до лікаря", – пояснює медик Олексій Риков.

✅ Ліки за рецептом можуть купити також рідні або близькі пацієнта. 

Нагадаємо, всі аптеки в Україні зобов’язані відпускати ліки за паперовими та електронними рецептами. Це стосується також препаратів за програмою "Доступні ліки".

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