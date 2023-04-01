Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ

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З 1 квітня в Україні ввели е-рецепт для купівлі низки ліків, які до цього мали відпускатись за паперовим рецептом.

В аптеках утворилися черги, а соцмережі критикували МОЗ за введення обмежень на нібито безрецептурні препарати.

Водночас у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.

Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило Міністерство охорони здоров’я у коментарі "Українській правді. Життя".

Чи мають ліки відпускатись без рецепта під час воєнного стану?

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Основний документ, який регулює провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів – Ліцензійні умови, затверджені постановою Кабміну № 929 від 30 листопада 2016 року.

17 березня 2023 року Кабмін ухвалив Постанову №236 зі змінами до Ліцензійних умов, яка набула чинності 1 квітня.

"На територіях, які знаходяться в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відпуск рецептурних ліків може здійснюватися без рецепта", – пояснюють у пресслужбі МОЗ.

Перелік таких територій визначає Мінреінтеграції. Там ліки можуть відпускатися без рецепта, але працівники аптеки мають надати роз’яснення щодо необхідності застосування згідно з інструкцією.

Водночас до переліку "дозволених" ліків НЕ входять лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, а також комбіновані препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, отруйні та сильнодіючі лікарські засоби.

Їх відпуск без рецепта навіть у зоні активних бойових дій чи на окупованих територіях заборонено (підпункт 3, пункт 31.1 Постанови КМУ №929 від 30.11.2016).

Отже, з 1 квітня в Україні значну частину рецептурних ліків без рецепта можна купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні.

Натомість у відносно "мирних" областях рецептурні препарати мають відпускатися за рецептом – зокрема, за електронним.

Важливо, що на час дії воєнного стану пацієнту дозволятиметься обирати, в якій формі він хоче отримати рецепт – у паперовій чи в електронній.