ВООЗ закриє офіс у Москві

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 травня 2023

Всесвітня організація охорони здоров’я закриває Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві. 

Функції московського офісу перенесуть до Копенгагена, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

Українське міністерство охорони здоров’я ініціювало цей процес ще у травні минулого року – тоді ВООЗ пообіцяла "вивчити можливості переносу офісу з Москви".

"Хочу подякувати партнерам за політичну і фінансову підтримку. Окрема подяка урядам країн, які підтвердили свої фінансові внески, завдяки чому було досягнуто повного фінансування офісу в Копенгагені на два наступні роки.

Це рішення, за яким стоїть тверда позиція кожної з країн, якому передували палкі дискусії. Це рішення, яке демонструє єдине бачення європейського регіону", – написав міністр Віктор Ляшко.

 Фото: Віктор Ляшко

Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. 

"Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати до тих пір, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання", – додав Ляшко.

Міністр також подякував за підтримку директору Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансу Клюге.

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 ВООЗ закриває офіс у Москві

Нагадаємо, рік тому ВООЗ підтримала резолюцію, проєкт якої подала Україна у зв'язку з великою війною. Українська сторона просила закрити філію ВООЗ у Моксві.

Тоді у ВООЗ пообіцяли вивчити можливості переносу офісу, а також відмовились від семінарів, коференцій та інших заходів у РФ.

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