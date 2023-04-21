Уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон

В Україні спростили механізм направлення поранених військових на лікування за кордон.

Відтепер медзаклади, в яких захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації, зможуть самостійно визначати, чи потрібно бійцю лікуватися в іншій країні.

Проведення консиліуму військово-медичного закладу тепер не потрібне – відповідну постанову ухвалив Кабмін, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з нововведенням, медзаклад, у якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

Отже, висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон прийматиметься без консиліуму військово-медичного закладу.

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Нова постанова – це суттєвий крок, аби захисники України могли в максимально стислі терміни отримати необхідне лікування чи реабілітацію за кордоном, без зайвих бюрократичних процедур, каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також ухвалене рішення дозволить спростити процедуру направлення бійців на лікування до клінік Європи.

"Українські бійці щодня ризикують своїм життям і здоров’ям, захищаючи наше з вами життя і свободу. Наше спільне завдання – забезпечити всі умови для надання їм усієї необхідної медичної допомоги.

Тепер військові зможуть значно легше та швидше отримати направлення на лікування за кордоном. Цим рішенням ми суттєво спростили та вдосконалили діючу систему медичної евакуації за кордон для військових", – додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, яких пацієнтів відправляють на лікування за кордон і що для цього потрібно.

Також Ляшко розповів, коли МСЕК, які встановлюють інвалідність, замінять на сучасну систему реабілітації.