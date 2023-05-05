Міноборони впроваджує електронний запис для проходження військово-лікарських комісій

Міністерство оборони України запроваджує електронний запис, який допоможе зменшити черги на проходження військово-лікарських комісій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Проєкт дасть можливість начальнику медичної частини завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста на потрібний день та час.
Наразі проєкт запустили у тестовому режимі у 5 містах України: Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі. Саме в цих містах наразі найбільше людей проходять ВЛК.
|Скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів
"Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти. У планах – перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом", – каже Ганна Маляр.
Відомство планує закінчити цю роботу протягом травня.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє проходити військово-лікарські комісії у цивільних медзакладах.
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